Dal 6 all’11 marzo sarà in Basilicata Kaori Kato, un’artista giapponese conosciuta per le sue installazioni di carta realizzate interrogando il linguaggio formale e concettuale della carta e mescolandolo ai fenomeni fisici e naturali.

Si tratta di una sperimentatrice in chiave contemporanea della tradizionale tecnica giapponese di lavorazione della carta.

Giovedì 7 Marzo, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, l’artista esporrà al MUSMA di Matera l’installazione Drawing Machine, condividendo le procedure per l’uso dell’opera, una particolare macchina da disegno realizzata dall'artista e capace di creare disegni e operazioni su carta con l’energia del vento.

Sabato 9 Marzo, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Kaori Kato sarà al MOON di Potenza per un workshop gratuito e aperto, in cui sarà realizzato un gioco attraverso origami, pieghe e fold-out book.

Nell’ambito del workshop sarà possibile fruire la Drawing Machine.

La sperimentazione rappresenta un’ulteriore tappa di avvicinamento alla realizzazione del M.E.M.O.RI. (Museo Euro Mediterraneo dell'Oggetto Ri-fiutato), un progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 coprodotto da La luna al guinzaglio Fondazione Matera Basilicata 2019.



“La presenza di Kaori Kato in Basilicata, dichiara Rossana Cafarelli, referente de La luna al guinzaglio, contribuisce ad approfondire la conoscenza sulla materia e sulle sue possibili applicazioni in termini di arte partecipata, a partire dall’uso della carta. Si tratterà di un incontro che contribuirà ad arricchire la realizzazione del Memori”.



L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Eu-Japan Fest, con il sostegno della BCC Basilicata e grazie all’ospitalità del MUSMA di Matera.



M.E.M.O.RI. ovvero Museo Euro-Mediterraneo dell'Oggetto RI-fiutato è un progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 coprodotto dal collettivo La luna al guinzaglio e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 in partenariato con:

Cemea del Mezzogiorno

Festival della Scienza

Centro Zaffiria

Tribeka Training Lab

Giuliano Santangelo - Digital Wolf

il Salone dei Rifiutati



