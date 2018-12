Giovedì 3 gennaio, alle 19:00, l’auditorium del conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza ospiterà la prestigiosa Orchestra Nazionale del Kazakhstan.

L'eccezionale evento è stato organizzato dal Rotary Club Potenza Torre Guevara per regalare alla città uno spettacolo musicale di altissimo livello.

Il concerto, fortemente voluto dal Presidente Apostolo, con il supporto attivo dei soci Marco Schiavo e Luca Scappatura, vedrà come protagonista una delle orchestre nazionali più prestigiose del mondo. Il loro repertorio allieterà la cittadinanza per una serata musicale realmente senza precedenti nel capoluogo lucano.

Parte dell'incasso dei biglietti di ingressi sarà devoluta in beneficenza.