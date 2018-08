Nella piazza di un piccolo paese, una compagnia teatrale si prepara a mettere in scena uno spettacolo ma le prove vengono interrotte dall’arrivo di un gruppo di ragazzi e ragazze che chiedono di raccontare le proprie storie.



Come dei personaggi, a cui l’autore ha dato vita ma non la possibilità di esistere, gli ospiti di questa storia portano con sé la memoria della propria terra di origine: l’Africa e ne raccontano le atmosfere e le vicende lontane e vicine.







C’è una condizione di impotenza sociale ancora più forte e bruciante, di evidente ingiustizia. Ci sono bambini, ragazzi e adulti con vite da romanzo, e nessuna voce in capitolo, letteralmente implosi fra il vortice di vicende nelle quali sono immersi e l’impossibilità di racconto. È il paradosso degli stranieri e dei loro figli, che vivono una situazione complementare a quella degli italiani, ma con lo stesso silenzio sociale: biografie molto dense, ingenti patrimoni di esperienze e di avventura, mancanza delle parole o dello spazio sociale per condividere tutto questo.







da “Congiura contro i giovani” di Stefano Laffi







Lo spettacolo nasce da un laboratorio teatrale inserito nel progetto Building my Stage, finalizzato all’acquisizione di competenze nell’ambito dello spettacolo dal vivo e dedicato ai minori non accompagnati ospiti delle comunità lucane di Salandra, Nova Siri e Sant’Arcangelo.



Tra ottobre 2017 e maggio 2018, IAC ha incontrato i ragazzi e le ragazze provenienti da Senegal, Gambia, Guinea, Nigeria,Somalia, Mali, Egitto, Camerun, Liberia per far emergere storie della tradizione africana e vissuti personali con l’intento di avvicinare gli abitanti locali alle storie e alla cultura dei migranti.



Lo spettacolo è stato messo in scena a Sant'Arcangelo, Matera, Salandra e Nova Siri.







IAC Centro Arti Integrate si occupa di promozione e produzione teatrale legata al teatro d’arte sociale.



Dal 2016 in collaborazione con l’Associazione Tolbà e la coop. soc. Il Sicomoro, si occupa di guidare percorsi di formazione teatrale dedicata ai minori migranti.



La Cooperativa Sociale Il Sicomoro nasce a Matera nel 2002. Ha uno scopo mutualistico e come oggetto attività socio-sanitarie ed educative suddivise per le aree: minori, adolescenti, giovani; anziani; migranti e rifugiati politici; disabili e pazienti psichiatrici; nuove povertà; lotta alle dipendenze. L’impegno della Cooperativa, in diversi comuni della Basilicata, è quello di conciliare cultura e inclusione sociale per creare luoghi e metodi in cui l’inclusione diviene un valore che produce cultura e sviluppo.



Si ringrazia il Comune di Grottole che ospita lo spettacolo nell’ambito del progetto SPRAR.