|
|
|FIPE. Trofeo CONI 2026, quattro giovani lucani protagonisti in Puglia
6/10/2026
|Quattro giovani atleti lucani hanno rappresentato la Basilicata allXI edizione del Trofeo CONI Estivo 2026, ospitato a Castellaneta Marina, in Puglia. Oltre 4.500 ragazzi, provenienti da tutte le regioni italiane e impegnati nelle discipline olimpiche, hanno preso parte alla manifestazione. Per la Federazione Italiana Pesistica, il GiocaFIPE ha coinvolto 70 atleti under 14, arrivati da 18 regioni, in due giornate di gare tra strappo, slancio e circuito. A guidare la rappresentanza lucana è stato Gianni Gallo, direttore tecnico e coordinatore delle attività giovanili e scolastiche della FIPE Basilicata. In gara Giuseppe Gallo, Filomena e Carmen Rusciani, tutti di Senise, e Diego Resta di Venosa, che hanno chiuso la competizione al sedicesimo posto. La vittoria è andata alla Puglia, davanti a Sicilia e Calabria.
lasiritide
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua