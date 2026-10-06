Quattro giovani atleti lucani hanno rappresentato la Basilicata allXI edizione del Trofeo CONI Estivo 2026, ospitato a Castellaneta Marina, in Puglia. Oltre 4.500 ragazzi, provenienti da tutte le regioni italiane e impegnati nelle discipline olimpiche, hanno preso parte alla manifestazione. Per la Federazione Italiana Pesistica, il GiocaFIPE ha coinvolto 70 atleti under 14, arrivati da 18 regioni, in due giornate di gare tra strappo, slancio e circuito. A guidare la rappresentanza lucana è stato Gianni Gallo, direttore tecnico e coordinatore delle attività giovanili e scolastiche della FIPE Basilicata. In gara Giuseppe Gallo, Filomena e Carmen Rusciani, tutti di Senise, e Diego Resta di Venosa, che hanno chiuso la competizione al sedicesimo posto. La vittoria è andata alla Puglia, davanti a Sicilia e Calabria.



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