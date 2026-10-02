La grande festa dello sport giovanile italiano targato CONI è pronta a fare il suo debutto in terra pugliese. Dal 4 al 7 ottobre 2026, la Puglia ospiterà l'undicesima edizione del Trofeo CONI estivo, la più importante manifestazione multisportiva italiana dedicata alle atlete e agli atleti Under 14.

La mini-Olimpiade prenderà il via domenica 4 ottobre a Bari, città scelta dagli organizzatori per accogliere la cerimonia inaugurale che vedrà sfilare le delegazioni regionali provenienti da tutta Italia e dalle comunità italiane all'estero. Nei giorni successivi, le gare si dislocheranno in diversi impianti della regione, tra i comuni di Castellaneta Marina, Ginosa, Monopoli e Ostuni. Il Trofeo CONI 2026 vedrà la partecipazione di oltre 4000 persone, tra giovani atleti e tecnici accompagnatori.

RAPPRESENTATIVA LUCANA  Anche questanno la Basilicata sarà presente al Trofeo CONI con una nutrita rappresentativa di oltre 150 tra atleti e accompagnatori. Saranno 28 le discipline rappresentate dai giovanissimi atleti under 14, selezionati dalle FSN e DSA lucane di appartenenza.

INNOVAZIONE E MULTIDISCIPLINARIETÀ  Il format del Trofeo CONI si conferma orientato all'educazione e alla crescita individuale. Molte delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) scenderanno in campo con formule di gioco innovative e squadre miste, per stimolare l'inclusione e la preparazione olimpica fin dalla giovane età.