Tanta carne al fuoco per il ciclismo lucano che ha da poco archiviato la stagione della mountain bike e vivere a pieni pedali il fine settimana tra sabato 26 e domenica 27 settembre, proponendo un ricco programma tra l'attività giovanile-promozionale e le randonnèe per riscoprire il territorio.



Il sipario si alzerà nel pomeriggio di sabato 26 settembre a Bernalda, dove andrà in scena il 10° Trofeo Fattoria Mastrangelo, gara di crosscountry giovanile curata dalla Polisportiva Re-Cycling. La manifestazione, divenuta un punto di riferimento fermo nel calendario e valida sia come prova del campionato regionale giovanissimi FCI Basilicata sia come tappa del Challenge MTB della Magna Grecia (insieme alle prove già disputate in Puglia), vedrà una colorita partecipazione di baby campioncini del pedale. L'appuntamento è fissato presso la Fattoria Sportiva Mastrangelo in C.da Gaudello, con ritrovo alle 15:00 e partenza alle 16:00. I giovanissimi (da G1 a G6, oltre a PG, MPG e ID) si confronteranno interamente su sterrato lungo tre anelli differenziati per fasce di età: 300 metri pianeggianti per G1-G2 e promozionali, 500 metri con lievi pendenze per G3-G4 e circa 1.000 metri con qualche strappo più impegnativo per G5-G6. Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia ricordo con premiazioni riservate ai primi tre classificati M/F di ogni categoria, alle prime cinque società con la miglior somma di piazzamenti individuali, ai club con il maggior numero di iscritti e di atlete donne al via.



Sempre nel pomeriggio di sabato 26 settembre, anche Lauria sarà protagonista con l'iniziativa promozionale "Giocando in Bici", allestita dal Ciclo Club Lauria e pensata per avvicinare alla bicicletta tutti i bambini non tesserati, con ritrovo alle 16:15 in Largo Plebiscito (Villa Comunale) e inizio delle attività alle 16:30. I piccoli partecipanti si divertiranno in una gimkana ludico-promozionale tracciata su un circuito attrezzato di 200 metri, pensata per sviluppare abilità e momenti di socialità nel segno delle due ruote.



L'attenzione si sposterà poi a Venosa per la giornata di domenica 27 settembre, mossa dalla grande regia del Team Alto Bradano. La mattina presto si aprirà all'insegna delle lunghe distanze con la Randonnée dell'Alto Bradano, prova non competitiva che prenderà il via alle 7:00 da Piazza G. De Matha (sede anche del ritrovo). I partecipanti potranno scegliere tra due itinerari immersi nei suggestivi paesaggi del nord della Basilicata: un percorso breve di 100 km e un tracciato lungo di 200 km destinato ai più allenati. A completare la giornata venosina sarà un ulteriore momento dedicato alle nuove leve del pedale: a partire dalle 10:00 in piazza G. De Matha, prenderà il via la gimkana promozionale (Gioco Ciclismo) dedicata ai giovanissimi tesserati e non sotto i 13 anni, trasformando il centro cittadino in una vera festa di sport e condivisione.



