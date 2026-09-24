Il Trofeo Tre Colline va in archivio con la più viva soddisfazione degli organizzatori del Velo Club Val dAgri. La seconda edizione della gara di mountain bike cross country, disputata a Marsico Nuovo, ha fatto registrare un buon successo di partecipazione, trasformandosi in una giornata di festa che ha lasciato un bellissimo ricordo a tutti i presenti.



Il tracciato, sviluppato su un anello di circa cinque chilometri con un dislivello positivo di 230 metri, ha offerto un esigente alternarsi di asfalto, sterrato e lastricato, toccando i luoghi più caratteristici del centro della Val dAgri. Tra i passaggi più suggestivi e selettivi della gara si sono distinti la sezione finale del tratturo Agrigianni e l'impegnativa rampa di 800 metri della salita della Posta.



La manifestazione non rappresentava soltanto l'atto di chiusura della stagione di mountain bike in Basilicata, ma costituiva anche la prova decisiva per i circuiti XCO Lucus Ameni e XC del Sud. La conclusiva cerimonia di premiazione ha incoronato il valore di tutti gli atleti e il costante impegno delle rispettive società, sancendo non solo i verdetti della singola competizione, ma anche il coronamento del lungo cammino stagionale di due rassegne punto di riferimento per il cross country del Centro-Sud, nate dallappassionato impulso di Michele Lavieri, referente del settore ciclocross della FCI Basilicata.



Per la gara singola si sono messi in luce in tutte le categorie Gabriele Santarsiero (Motostaffette Potenza) tra gli esordienri primo anno, Andrea Tenuta (Asd Abracalabria) tra gli esordienti secondo anno, Alessio Sorrentino (Asd Stregone Volante) tra gli allievi uomini, Giulia Rosaria Brogno (Asd Abracalabria) tra le allieve donne, Marco Santarsiero (Ciclo Team Valnoce) tra gli juniores uomini, Gaia Nigro (Asd Stregone Volante) tra le juniores donne, Simone Adinolfi (Bike & Sport Team) tra gli élite uomini, Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) tra le donne élite, Aurora Immacolata Falabella (Asd Belvedere-Ciclone) tra le under 23 donne, Giorgio Minelli (Passion Bike) tra gli élite sport, Gino Masino (Bike & Sport Team) tra i master 1, Raffaele Fago Mastrangelo (Bike&Sport Team) tra i master 2, Danilo Maria Ferrara (Bike&Sport Team) tra i master 3, Luca Nigro (Asd Stregone Volante) tra i master 4, Giuseppe Scanniello (Tuttobici Romano) tra i master 5, Rosario Minelli (Asd Passion Bike) tra i master 6, Giuseppe Nigro (Asd Abracalabria) tra i master 7 ed Emilio Radesca (Ciclo Team Valnoce) tra i master 8.



Le premiazioni dei due circuiti sono avvenute in presenza di Vincenzo Sileo (delegato regionale FCI Basilicata), Prospero Di Dio (responsabile struttura tecnica FCI Basilicata), Tommaso Guglielmi (presidente del comitato provinciale FCI Potenza), Luigi Savarese (consigliere del comitato provinciale FCI Potenza), Giuseppe Lombardi (responsabile settore fuoristrada FCI Basilicata) e Pietro Amelia (vice presidente del comitato provinciale FCI Campania e membro del comitato organizzatore del Trofeo XCO del Sud).



La seconda edizione del Trofeo Tre Colline è andata in archivio con la soddisfazione degli organizzatori capitanati da Mario Pasquariello (nonché in veste di componente del settore fuoristrada FCI Basilicata ) con la consapevolezza che questa manifestazione può ancora crescere e consolidarsi.



Le classifiche sono su Mtbonline disponibili a questo link https://mtbonline.it/Risultato/1756/0-trofeo-delle-tre-colline







VINCITORI INDIVIDUALI XCO LUCUS AMENI



G6 uomini: Michele Colonna (Loco Bikers)



G6 donne: Cinzia Coco (Asd Bike 1275)



Esordienti uomini 1°anno: Gabriele Santarsiero (Motostaffette Potenza)



Esordienti uomini 2°anno: Andrea Tenuta (Asd Abracalabria)



Esordienti donne: Anna Annoscia (Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari)



Allievi uomini 1°anno: Alessio Sorrentino (Asd Stregone Volante)



Allievi uomini 2°anno: Antonio Arena (Asd Belvedere-Ciclone)



Allieve donne: Giulia Rosaria Brogno (Asd Abracalabria)



Juniores uomini: Alessandro Metafuni (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)



Juniores donne: Gaia Nigro (Asd Stregone Volante)



Open uomini: Simone Adinolfi (Bike Sport&Team)



Open donne: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce)



Master donne: Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers)



Elite Master Sport: Gabriele Cristofaro (Asd Belvedere-Ciclone)



Master 1: Luigi Savarese (Loco Bikers)



Master 2: Giuseppe Mitidieri (Bike&Sport Team)



Master 3: Giovanni Lopardo (Loco Bikers)



Master 4: Luca Nigro (Asd Stregone Volante)



Master 5: Antonio Coscarelli (Asd Ciclisti del Pollino)



Master 6: Rosario Minelli (Passionbike)



Master 7: Giuseppe Nigro (Asd Abracalabria)



Master 8: Emilio Radesca (Ciclo Team Valnoce)



Master 10: Giuseppe Abbondandolo (Team OMetetore)







CLASSIFICA SOCIETA XCO LUCUS AMENI



1° Asd Abracalabria 1098 Punti



2° Loco Bikers 1008



3° Asd Belvedere-Ciclone 810







VINCITORI INDIVIDUALI TROFEO XC DEL SUD



Esordienti uomini 1°anno: Stefano Perri (Team Bykers Viggiano)



Esordienti uomini 2°anno: Andrea Tenuta (Asd Abracalabria)



Esordienti donne: Sofia Grosso Ciponte (DAmico Bike School)



Allievi uomini 1°anno: Pasquale Cianni (Asd Belvedere-Ciclone)



Allievi uomini 2°anno: Antonio Arena (Asd Belvedere-Ciclone)



Allieve donne: Alessia Russo (Team Go Fast Puglia Aradeo)



Juniores uomini: Alessandro Metafuni (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)



Juniores donne: Gaia Nigro (Asd Stregone Volante)



Open uomini: Antonio Lavieri (Loco Bikers)



Open donne: Maria Cristiana Rescigno (Petrucci Gauss Cycling Team)



Master donne: Feliciana Berardi (Grottaglie Bike)



Master junior: Francesco Iannicelli (Pollino Bike Team Calabria)



Elite sport: Giorgio Minelli (A.S.D Passionbike)



Master 1: Luigi Savarese (Loco Bikers)



Master 2: Pasquale Vizza (Asd Abracalabria)



Master 3: Danilo Maria Ferrara (Bike&Sport Team)



Master 4: Luca Nigro (Asd Stregone Volante)



Master 5: Giuseppe Scanniello (Tuttobici Romano)



Master 6: Rosario Minelli (Passionbike)



Master 7: Giuseppe Nigro (Asd Abracalabria)



Master 8: Emilio Radesca (Ciclo Team Valnoce)



Master 9: Fernando Arlia (Arlia Cosenza)



Master 10: Giuseppe Abbondandolo (Team OMetetore)







CLASSIFICA PER SOCIETA TROFEO XC DEL SUD



1° Asd Abracalabria 1.382 punti



2° Asd Belvedere-Ciclone 1.229



3° Loco Bikers 1.101