La costa ionica lucana torna protagonista e si prepara a diventare il cuore pulsante del nuoto di fondo. Sabato 19 e domenica 20 settembre si svolgerà levento Heraclea Open Water, l'attesissima gara internazionale di nuoto in acque libere. La manifestazione rientra nel prestigioso cartellone di "Basilicata Sport Invaders", l'ambizioso progetto promosso dal CONI Basilicata e dalla Regione Basilicata per valorizzare il territorio attraverso i grandi eventi sportivi, e sarà organizzata in stretta sinergia con il Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto (FIN) Basilicata. A fare da cornice a questo evento di portata internazionale, che richiamerà decine di atleti tra professionisti della categoria agonistica e appassionati del settore Master, lo scenario turistico e naturalistico di Marinagri a Policoro.

A rendere unico lappuntamento sarà la partecipazione straordinaria, tra le corsie naturali del mare di Policoro, di 10 atleti tra i più importanti e plurimedagliati campioni della Nazionale Italiana di nuoto in acque libere, pronti a sfidarsi nelle acque lucane, Tra questi:

Domenico Acerenza: idolo di casa, orgoglio lucano e plurimedagliato mondiale ed europeo sulle lunghe distanze;

Giulia Gabrielleschi: colonna del fondo azzurro, più volte a podio nelle rassegne internazionali più importanti;

Barbara Pozzobon: campionessa specialista delle tappe di coppa del mondo e delle competizioni continentali.

Due giorni di sport in cui si mescoleranno l'alto livello tecnico alla spettacolarità del paesaggio, lo sport diventerà uno straordinario veicolo di promozione turistica, economica e sociale per l'intera regione.