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|"HERACLEA OPEN WATER": a Marinagri due giorni di gare internazionali
15/09/2026
|La costa ionica lucana torna protagonista e si prepara a diventare il cuore pulsante del nuoto di fondo. Sabato 19 e domenica 20 settembre si svolgerà levento Heraclea Open Water, l'attesissima gara internazionale di nuoto in acque libere. La manifestazione rientra nel prestigioso cartellone di "Basilicata Sport Invaders", l'ambizioso progetto promosso dal CONI Basilicata e dalla Regione Basilicata per valorizzare il territorio attraverso i grandi eventi sportivi, e sarà organizzata in stretta sinergia con il Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto (FIN) Basilicata. A fare da cornice a questo evento di portata internazionale, che richiamerà decine di atleti tra professionisti della categoria agonistica e appassionati del settore Master, lo scenario turistico e naturalistico di Marinagri a Policoro.
A rendere unico lappuntamento sarà la partecipazione straordinaria, tra le corsie naturali del mare di Policoro, di 10 atleti tra i più importanti e plurimedagliati campioni della Nazionale Italiana di nuoto in acque libere, pronti a sfidarsi nelle acque lucane, Tra questi:
Domenico Acerenza: idolo di casa, orgoglio lucano e plurimedagliato mondiale ed europeo sulle lunghe distanze;
Giulia Gabrielleschi: colonna del fondo azzurro, più volte a podio nelle rassegne internazionali più importanti;
Barbara Pozzobon: campionessa specialista delle tappe di coppa del mondo e delle competizioni continentali.
Due giorni di sport in cui si mescoleranno l'alto livello tecnico alla spettacolarità del paesaggio, lo sport diventerà uno straordinario veicolo di promozione turistica, economica e sociale per l'intera regione.
CRONACA
SPORT
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua