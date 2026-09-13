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|Futsal, Gorgoglione: colpo De Brasi tra i pali
13/09/2026
|Un vero e proprio colpo per il Gorgoglione che chiude il proprio #futsalmercato con un annuncio ad effetto. Arriva nel centro lucano il portiere Vittorio De Brasi. Un innesto di livello elevatissimo che porta tra i pali esperienza, sicurezza e la grinta giusta per affrontare le prossime sfide nel girone H di serie B di calcio a 5.
Loperazione che fa felice il tecnico Paolo Bartolomeo va ricondotta al lavoro sinergico del dirigente Salvatore Urgo, del direttore sportivo Giacomo Lauria e del presidente Antonio Palermo, la cui determinazione sono stati fondamentali per la chiusura di questa importante trattativa. Una trattativa per la quale il Gorgoglione ha ringraziato lagenzia B5 che segue gli interessi del giocatore che lanno scorso ha giocato in Serie A con la Pirossigeno Cosenza e che in passato ha difeso i colori di Bernalda, Potenza, Atletico Belvedere, Ancona, Latiano, Canicattì e Cetraro.
La Basilicata per me è come una seconda casa perché qui è dove è iniziato tutto con il Bernalda futsal tanti anni fa spiega il nuovo portiere del Gorgoglione nato a Bonifati il 7 agosto del 1992 - quindi sono legato particolarmente alla terra lucana e ritornare a giocare qui è sempre emozionante e soprattutto stimolante a distanza di anni. Dei nuovi compagni conosco De Fina e Pestich, per il, resto è una squadra di ragazzi molto giovani ma promettenti con 2-3 elementi di esperienza. Starà a noi aiutarli e dare loro qualche dritta. Sicuramente faremo un buon campionato.
Il girone H di Serie B è un raggruppamento molto impegnativo che prevederà lunghe trasferte in Sicilia.
Si, è un gruppo molto competitivo ed equilibrato come è sempre stato negli anni. Tra laltro con squadre calabresi e siciliane il livello tecnico sarà senzaltro elevato.
Infine un ringraziamento di De Brasi alla società e un saluto alla piazza.
Vorrei ringraziare la società per avermi messo al centro di questo progetto e fare un invito ai tifosi al palazzetto per sostenerci e toglierci insieme tante soddisfazioni. Ci divertiremo, ne sono sicuro, forza Gorgoglione.
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