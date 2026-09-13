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Futsal, Gorgoglione: colpo De Brasi tra i pali

13/09/2026



Un vero e proprio colpo per il Gorgoglione che chiude il proprio #futsalmercato con un annuncio ad effetto. Arriva nel centro lucano il portiere Vittorio De Brasi. Un innesto di livello elevatissimo che porta tra i pali esperienza, sicurezza e la grinta giusta per affrontare le prossime sfide nel girone H di serie B di calcio a 5.
Loperazione che fa felice il tecnico Paolo Bartolomeo va ricondotta al lavoro sinergico del dirigente Salvatore Urgo, del direttore sportivo Giacomo Lauria e del presidente Antonio Palermo, la cui determinazione sono stati fondamentali per la chiusura di questa importante trattativa. Una trattativa per la quale il Gorgoglione ha ringraziato lagenzia B5 che segue gli interessi del giocatore che lanno scorso ha giocato in Serie A con la Pirossigeno Cosenza e che in passato ha difeso i colori di Bernalda, Potenza, Atletico Belvedere, Ancona, Latiano, Canicattì e Cetraro.
La Basilicata per me è come una seconda casa perché qui è dove è iniziato tutto con il Bernalda futsal tanti anni fa  spiega il nuovo portiere del Gorgoglione nato a Bonifati il 7 agosto del 1992 - quindi sono legato particolarmente alla terra lucana e ritornare a giocare qui è sempre emozionante e soprattutto stimolante a distanza di anni. Dei nuovi compagni conosco De Fina e Pestich, per il, resto è una squadra di ragazzi molto giovani ma promettenti con 2-3 elementi di esperienza. Starà a noi aiutarli e dare loro qualche dritta. Sicuramente faremo un buon campionato.
Il girone H di Serie B è un raggruppamento molto impegnativo che prevederà lunghe trasferte in Sicilia.
Si, è un gruppo molto competitivo ed equilibrato come è sempre stato negli anni. Tra laltro con squadre calabresi e siciliane il livello tecnico sarà senzaltro elevato.
Infine un ringraziamento di De Brasi alla società e un saluto alla piazza.
Vorrei ringraziare la società per avermi messo al centro di questo progetto e fare un invito ai tifosi al palazzetto per sostenerci e toglierci insieme tante soddisfazioni. Ci divertiremo, ne sono sicuro, forza Gorgoglione.


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