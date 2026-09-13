MARSICOVETERE (Potenza) - La pre-season della Rinascita Lagonegro entra in una nuova fase. Dopo le prime settimane dedicate soprattutto al lavoro fisico e tecnico, per i ragazzi di coach Waldo Kantor è arrivato il momento di iniziare a misurarsi con altri avversari e portare sul campo quanto costruito fin qui.





Saranno cinque gli allenamenti congiunti che accompagneranno i biancorossi nella parte centrale della preparazione. Un programma pensato per aumentare gradualmente ritmo e intensità, mettere minuti nelle gambe e offrire allo staff le prime indicazioni in situazioni sempre più vicine a quelle che la squadra ritroverà nel prossimo campionato di serie A2 Credem Banca.





Si comincia martedì 15 settembre alle 17.00 contro Union Napoli. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 23 settembre, sempre alle 17.00 con Romeo Sorrento, mentre sabato 26 settembre sarà la volta del confronto con Joy Volley Gioia del Colle. Teatro dei tre allenamenti, il Palasport di Villa d'Agri.





Il calendario proseguirà mercoledì 30 settembre alle 17.30 con il secondo incrocio con Union Napoli, questa volta in Campania, e si completerà sabato 10 ottobre alle 17.30, quando la Rinascita ritroverà Gioia del Colle in Puglia per lultimo test.





Al di là del risultato, questi appuntamenti rappresenteranno soprattutto un passaggio importante nel percorso di crescita del gruppo. Kantor e il suo staff potranno così verificare i progressi compiuti nelle prime settimane di preparazione, lavorare sullintesa tra i giocatori e iniziare a dare maggiore continuità ai meccanismi di gioco, aumentando progressivamente il livello del confronto.





Da qui in avanti sarà il campo a restituire le prime risposte sul lavoro svolto e sulla crescita di una Rinascita che, settimana dopo settimana, continua a prendere forma.