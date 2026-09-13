|
|
|Rinascita Lagonegro, cinque allenamenti congiunti sulla strada verso il campionato
13/09/2026
|MARSICOVETERE (Potenza) - La pre-season della Rinascita Lagonegro entra in una nuova fase. Dopo le prime settimane dedicate soprattutto al lavoro fisico e tecnico, per i ragazzi di coach Waldo Kantor è arrivato il momento di iniziare a misurarsi con altri avversari e portare sul campo quanto costruito fin qui.
Saranno cinque gli allenamenti congiunti che accompagneranno i biancorossi nella parte centrale della preparazione. Un programma pensato per aumentare gradualmente ritmo e intensità, mettere minuti nelle gambe e offrire allo staff le prime indicazioni in situazioni sempre più vicine a quelle che la squadra ritroverà nel prossimo campionato di serie A2 Credem Banca.
Si comincia martedì 15 settembre alle 17.00 contro Union Napoli. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 23 settembre, sempre alle 17.00 con Romeo Sorrento, mentre sabato 26 settembre sarà la volta del confronto con Joy Volley Gioia del Colle. Teatro dei tre allenamenti, il Palasport di Villa d'Agri.
Il calendario proseguirà mercoledì 30 settembre alle 17.30 con il secondo incrocio con Union Napoli, questa volta in Campania, e si completerà sabato 10 ottobre alle 17.30, quando la Rinascita ritroverà Gioia del Colle in Puglia per lultimo test.
Al di là del risultato, questi appuntamenti rappresenteranno soprattutto un passaggio importante nel percorso di crescita del gruppo. Kantor e il suo staff potranno così verificare i progressi compiuti nelle prime settimane di preparazione, lavorare sullintesa tra i giocatori e iniziare a dare maggiore continuità ai meccanismi di gioco, aumentando progressivamente il livello del confronto.
Da qui in avanti sarà il campo a restituire le prime risposte sul lavoro svolto e sulla crescita di una Rinascita che, settimana dopo settimana, continua a prendere forma.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua