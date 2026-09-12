È prevista per domenica 13 settembre la prima edizione della XC Difesa San Biagio, che si terrà a Montescaglioso.



All'appuntamento, di risonanza regionale ed extra-regionale (con provenienza pugliese vista l'abbinamento al circuito Challenge XCO Puglia), prenderà parte un buon numero di atleti delle categorie agonistiche e amatoriali, pronti a onorare al meglio il lavoro svolto dalla società organizzatrice Team Bike Montescaglioso 2019.



Il ritrovo per i praticanti del cross country è fissato alle 7:30 presso la riserva naturale in località Difesa di San Biagio, alle pendici del comune di Montescaglioso. Successivamente si avvieranno le competizioni nell'ambito delle varie categorie presenti: prima partenza alle 9:30 per juniores, under 23, élite e master tutti M/F, seconda partenza alle 11:15 per esordienti e allievi M/F. Per tutti è previsto un percorso in comune da ripetere più volte, di 4,6 chilometri con 150 metri di dislivello a ogni giro.



Le premiazioni interessano i primi tre classificati di ogni categoria ed è disponibile a fine gara un ricco ristoro per ritemprare le fatiche.



Dalle ruote grasse dei grandi a quelle dei più piccoli con i giovanissimi under 13. È stato coronato da un buonissimo successo a Viggiano il Trofeo Città di Maria, a cura del Team Bykers Viggiano, andato in scena a contrada Case Rosse davanti all'hotel Kiris.



La manifestazione ha visto la partecipazione di 10 società e 66 giovani atleti di età compresa tra i 7 e i 12 anni, provenienti da Puglia, Calabria, Campania e Basilicata, confermando ancora una volta Viggiano come un solido punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote e per le giovani promesse del ciclismo, in attesa di riproporre annualmente la gara di ciclocross a carattere nazionale in programma l'11 ottobre prossimo.



Al Trofeo Città di Maria, tanti applausi hanno accompagnato le batterie di gara che si sono succedute in ambito individuale. I piazzamenti raccolti hanno determinato la stesura della classifica per società, vinta dalla compagine pugliese della Sei Sport, seguita da Motostaffette Potenza, Team Giuseppe Bike, Pollino Bike Team Calabria, Salis Bike-Team Aggiano, Team Bykers Viggiano, Gioventù Granata, Bike in Tour Vallo di Diano, Ciclo Team Valnoce e Loco Bikers.