Il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo determina una seconda giornata di Serie D sostanzialmente spalmata in due giorni: ben 49 gli anticipi in programma domani pomeriggio per il nuovo turno di campionato, col restante blocco di partite che si disputerà domenica 13 settembre.



Di seguito tutti gli anticipi di sabato 12 settembre:



Girone A: ore 15 Asti-Gozzano, Borgosesia-Saluzzo; ore 16 Millesimo-Valenzana Mado; ore 17 Lascaris-Bra (presso Comunale V. Mazzola di Orbassano); ore 18 Sanremese-Celle Varazze

Girone B: ore 15 Caldiero Terme-Leon, Pavonese-Club Milano; ore 16 Brusaporto-Tritium, Rovato-ChievoVerona, Villa Valle-Virtus Ciseranobergamo; ore 18 Palazzolo-Milan Futuro; ore 20.30 Scanzorosciate-Real Calepina (Comunale M. Zanconti di Treviglio)

Girone C: ore 15 Cjarlins Muzane-Campodarsego, Mestre-Luparense; ore 18 Legnago Salus-Sandona; ore 20 Schio-Union Clodiense Chioggia (Comunale G. Cosaro  di Montecchio Maggiore)

Girone D: ore 15 Arconatese-Correggese, Città di Pontedera-Aurora Pro Patria, Cittadella Modena-Tropical Coriano, Lentigione-Castellanzese, Varese-Pro Sesto; ore 18 Solbiatese-Casatese Merate; ore 20.30 Oltrepò-Pavia

Girone E: ore 15 Aquila Montevarchi-Tau Altopascio, Ghiviborgo-Terranuova Traiana, Nuova Ternana-Follonica Gavorrano, Progresso-Scandicci; ore 16 Siena-Mezzolara; ore 18 Seravezza Pozzi-Lucchese

Girone F: ore 15 Ancona-K Sport Montecchio Gallo, Forsempronese-L'Aquila, Pietralunghese-Foligno; ore 16 Teramo-Notaresco; ore 16.30 Santegidiese-Recanatese; ore 18.30 Città di Lanciano-Sporting Trestina

Girone G: ore 14.30 Budoni-Aranova; ore 15 Latte Dolce Sassari-Paganese, Monastir-Atletico Lodigiani; ore 16 Afragolese-Sarnese, Certosa V. Campagnano-Ossese; ore 16.30 Albalonga-Città di Anagni

Girone H: ore 15.30 Ischia-Puteoli Real Normanna; ore 16 Ebolitana-Nardò (Comunale A. Carrano di Castellabate), Gravina-Gladiator; ore 16.30 Manfredonia-Nocerina; ore 20 Brindisi-Fidelis Andria

Girone I: ore 16 Vibonese-Siracusa; ore 17 Digiesse PraiaTortora-Sambiase, Vigor Lamezia-Nuova Igea Virtus







Il secondo blocco di partite si giocherà domenica 13 settembre a partire dalle ore 15. Di seguito i posticipi:



A: ore 16 Fezzanese-Chisola

E: ore 16 Sasso Marconi-San Donato Tavarnelle

G: ore 14.30 Anzio-COS Sarrabus Ogliastra

H: ore 16 Bisceglie-Francavilla

I: ore 16 Milazzo-Ragusa; ore 17 Gela-Castrumfavara, Athletic Palermo-Enna; ore 20 Licata-Nissa







SERIE D LIVE - Alessandria-Sestri Levante (Girone A, 13 settembre ore 15) sarà trasmessa in diretta su Vivo Azzurro Tv e sul canale YouTube della LND. Collegamento dallo stadio Moccagatta a partire dalle ore 14.45 per i contributi in esclusiva da bordocampo.





PORTE CHIUSE E VARIAZIONI CAMPO

Termoli-Angelana (F) si giocherà a porte chiuse al Comunale Fonte Focolare di Larino, mentre Palmese-Turris al Comunale Felice Squitieri di Sarno. Da questo turno in via definitiva la Triestina disputerà le gare interne al Comunale Nereo Rocco.



RECUPERI

Chisola-Borgosesia (1ª giornata girone A), interrotta per infortunio dellarbitro, si recupererà il 30 settembre alle ore 15. La sfida riprenderà dal 23 del secondo tempo sul parziale di 1-2.











Designazioni arbitrali 2ª giornata



Girone A: Asti-Gozzano (arbitro Masciandaro di Collegno), Biellese-Ligorna (Borello di Nichelino), Borgosesia-Saluzzo (Dell'Oro di Sondrio), Derthona-Imperia (Pascali di Pistoia), Fezzanese-Chisola (Zamagna di Saronno), Lascaris-Bra (Conte di Castelfranco Veneto), Millesimo-Valenzana Mado (Palmisano di Saronno), Sanremese-Celle Varazze (De Paolis di Cassino), Alessandria-Sestri Levante (Cifra di Latina).



Girone B: Brusaporto-Tritium (Gjini di Vicenza), Caldiero Terme-Leon (Camia di Nichelino), Pavonese-Club Milano (Caresia di Trento), Nibbiano e Valtidone-Fiorenzuola (Dumitrascu di Finale Emilia), Palazzolo-Milan Futuro (Framba di Torino), Piacenza-Virtus Verona (Cafaro di Alba-Bra), Rovato-ChievoVerona (Guacchione di Collegno), Scanzorosciate-Real Calepina (Fresu di Sassari), Villa Valle-Virtus Ciseranobergamo (Isu di Cagliari).



Girone C: Mestre-Luparense (Iudicone di Formia), Schio-Union Clodiense Chioggia (Chindamo di Como), Cjarlins Muzane-Campodarsego (Saffioti di Como), Conegliano-Bassano Virtus (Lelli di Cesena), Este-Obermais (Beretta di Bergamo), LME-Unione La Rocca Altavilla (Ricci di Rovereto), Legnago Salus-Sandona (Targhetta di Castelfranco Veneto), Triestina-Calvi Noale (Comito di Messina), Virtus Bolzano-Brian Lignano Calcio (Zantedeschi di Verona).



Girone D: Arconatese-Correggese (Cornel Pal di Roma 1), Città di Pontedera-Aurora Pro Patria (Nazzicone di Ferrara), Cittadella Modena-Tropical Coriano (Di Palma di Cassino), Crema-Pistoiese (Manzini di Verona), Lentigione-Castellanzese (Elia di Ostia Lido), Oltrepò-Pavia (Copelli di Mantova), Sant'Angelo-Varesina (Antonuccio di Roma 1), Solbiatese-Casatese Merate (Polizzotto di Palermo), Varese-Pro Sesto (Pio Sarcina di Barletta).



Girone E: Aquila Montevarchi-Tau Altopascio (Rastellino di Seregno), Ghiviborgo-Terranuova Traiana (Castello di Ercolano), Grassina-Flaminia Civitacastellana (Stanzani di Bologna), Nuova Ternana-Follonica Gavorrano (Radovanovic di Maniago), Progresso-Scandicci (Matera di Bari), Rondinella Marzocco-Prato (Monti di Como), Sasso Marconi-San Donato Tavarnelle (Caldarulo di Bari), Seravezza Pozzi-Lucchese (Volpi di La Spezia), Siena-Mezzolara (Romeo di Genova).



Girone F: Ancona-K Sport Montecchio Gallo (Niccolai di Pistoia), Atletico Ascoli-Maceratese (De Benedictis di Bari), Termoli-Angelana (Aprile di Caserta), Città di Lanciano-Sporting Trestina (Valentini di Bari), Forsempronese-L'Aquila (Artini di Firenze), Santegidiese-Recanatese (Rashed di Imola), Pietralunghese-Foligno (Mariani di Livorno), Teramo-Notaresco (Tuderti di Reggio Emilia), Vigor Senigallia-Giulianova (Cazzavillan di Vicenza).



Girone G: Afragolese-Sarnese (Lucanie di Molfetta), Albalonga-Città di Anagni (Matranga di Palermo), Anzio-COS Sarrabus Ogliastra (Apuzzo di Terni), Certosa-Ossese (Guarino di Avellino), Latte Dolce Sassari-Paganese (Budriesi di Bologna), Monastir-Atletico Lodigiani (Noto di Pisa), Budoni-Aranova (Trombello di Como), Trastevere-Gelbison (Vazzano di Catania), Unipomezia-Venafro (Paolini di Chieti).



Girone H: Bisceglie-Francavilla (Piciucco di Campobasso), Brindisi-Fidelis Andria (Pellegrino di Teramo), Ebolitana-Nardò (Senes di Cagliari), Gravina-Gladiator (Iheukwumere di L'Aquila), Ischia-Puteoli Real Normanna (Benestante di Aprilia), Manfredonia-Nocerina (Carluccio di L'Aquila), Martina-Real Forio (Molinaro di Lamezia Terme), Melfi-Virtus Francavilla (Rotondo di Frattamaggiore), Palmese-Turris (Spagnoli di Tivoli).



Girone I: Athletic Palermo-Enna (Fermo di Torre Annunziata), Avola-Trapani (Montevergine di Ragusa), Digiesse PraiaTortora-Sambiase (Russo di Benevento), Gela-CastrumFavara (Calabrò di Reggio Calabria), Licata-Nissa (Femia di Locri), Milazzo-Ragusa (Macrina di Reggio Calabria), Modica-Reggina (Pasquetto di Crema), Vibonese-Siracusa (Palma di Napoli), Vigor Lamezia-Nuova Igea Virtus (Lupo di Venosa).