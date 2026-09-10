Le stelle della pallacanestro maschile italiana sono pronte ad accendere il parquet del Palasassi di Matera. Il 12 e 13 settembre 2026 la Città dei Sassi ospiterà il prestigioso Trofeo Basilicata di Pallacanestro, un appuntamento di primissimo piano organizzato dal Comitato Regionale FIP Basilicata, guidato dal presidente Giovanni Lamorte.

Levento si inserisce all'interno del progetto Basilicata Sport Invaders, promosso dal CONI Basilicata con il supporto delle istituzioni locali e nazionali, nato per trasformare il territorio lucano in un palcoscenico deccellenza per le grandi manifestazioni sportive e per incentivare la cultura dello sport tra i giovani.

Quattro regine della Serie A per un test d'élite

Il torneo rappresenta un momento significativo della preseason, offrendo agli appassionati un livello tecnico altissimo e alle squadre un banco di prova fondamentale a poche settimane dall'inizio del campionato ufficiale. Sul parquet materano si sfideranno quattro prestigiose realtà del massimo campionato italiano:

BC Roma SPQR

Pallacanestro Varese

Napoli Basketball

Basket Scafati 1969 SRL

Il programma del weekend

Il calendario di gare garantirà due giorni di pura adrenalina per il pubblico presente:

Sabato 12 settembre (Semifinali):

Ore 18:00  Napoli Basketball vs Pallacanestro Varese

Ore 20:30  Basket Scafati 1969 SRL vs BC Roma SPQR

Domenica 13 settembre (Finali):

Ore 17:00  Finale 3° e 4° posto

Ore 19:00  Finale 1° e 2° posto

Info biglietti e prevendita

I biglietti per assistere alle sfide del weekend sono già disponibili in prevendita sul circuito Liveticket(www.liveticket.it). Si prevede il pubblico delle grandi occasioni, pertanto si invita la cittadinanza e gli appassionati a visionare i canali ufficiali per assicurarsi l'accesso al Palasassi.

