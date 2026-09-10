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|La Serie A invade Matera: al Palasassi il grande basket italiano
10/09/2026
|Le stelle della pallacanestro maschile italiana sono pronte ad accendere il parquet del Palasassi di Matera. Il 12 e 13 settembre 2026 la Città dei Sassi ospiterà il prestigioso Trofeo Basilicata di Pallacanestro, un appuntamento di primissimo piano organizzato dal Comitato Regionale FIP Basilicata, guidato dal presidente Giovanni Lamorte.
Levento si inserisce all'interno del progetto Basilicata Sport Invaders, promosso dal CONI Basilicata con il supporto delle istituzioni locali e nazionali, nato per trasformare il territorio lucano in un palcoscenico deccellenza per le grandi manifestazioni sportive e per incentivare la cultura dello sport tra i giovani.
Quattro regine della Serie A per un test d'élite
Il torneo rappresenta un momento significativo della preseason, offrendo agli appassionati un livello tecnico altissimo e alle squadre un banco di prova fondamentale a poche settimane dall'inizio del campionato ufficiale. Sul parquet materano si sfideranno quattro prestigiose realtà del massimo campionato italiano:
BC Roma SPQR
Pallacanestro Varese
Napoli Basketball
Basket Scafati 1969 SRL
Il programma del weekend
Il calendario di gare garantirà due giorni di pura adrenalina per il pubblico presente:
Sabato 12 settembre (Semifinali):
Ore 18:00 Napoli Basketball vs Pallacanestro Varese
Ore 20:30 Basket Scafati 1969 SRL vs BC Roma SPQR
Domenica 13 settembre (Finali):
Ore 17:00 Finale 3° e 4° posto
Ore 19:00 Finale 1° e 2° posto
Info biglietti e prevendita
I biglietti per assistere alle sfide del weekend sono già disponibili in prevendita sul circuito Liveticket(www.liveticket.it). Si prevede il pubblico delle grandi occasioni, pertanto si invita la cittadinanza e gli appassionati a visionare i canali ufficiali per assicurarsi l'accesso al Palasassi.
CRONACA
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SPORT
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua