Dall'11 al 14 novembre Policoro sarà il punto di riferimento del baseball5 in Europa. La cittadina lucana ospiterà infatti ledizione 2026 dellEuropeo Youth che vedrà scendere in campo le migliori nazionali del Continente, tra cui ovviamente lItalia allenata dal manager Maurizio Balla. Il Baseball5, disciplina dinamica, inclusiva e in fortissima espansione globale, troverà nella splendida cornice di Policoro il palcoscenico ideale per celebrare i valori dell'integrazione, del fair play e dell'eccellenza agonistica.

L'arrivo di questo prestigioso campionato in Basilicata rappresenta un momento memorabile non solo per il mondo del baseball lucano, ma per l'intero movimento sportivo e per la valorizzazione del nostro territorio a livello internazionale. È la dimostrazione tangibile di come la programmazione, l'ambizione e la credibilità delle nostre realtà sportive possano tagliare traguardi un tempo impensabili.

Il CONI Comitato Regionale Basilicata esprime la più viva soddisfazione e il proprio orgoglio per questo straordinario traguardo sportivo, frutto del costante impegno dellASD ACLI Rivello e del suo Presidente, Gustavo Savino. È grazie al loro instancabile e prezioso lavoro quotidiano, alla lungimiranza della loro dirigenza e alla capacità di promuovere il Baseball5 tra i giovani lucani che la nostra regione ha acquisito lautorevolezza necessaria per diventare l'epicentro del baseball giovanile europeo.

Policoro, cuore pulsante della costa jonica si conferma hub imprescindibile per l'attrattività e l'ospitalità dei grandi eventi in Basilicata. Grazie a infrastrutture all'avanguardia, a una consolidata tradizione nell'accoglienza e a una suggestiva cornice paesaggistica, la zona ionica dimostra di possedere una vocazione naturale per lo sport del futuro, offrendo a atleti, tecnici e delegazioni internazionali standard logistici e ricettivi di assoluto livello.