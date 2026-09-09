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|A Policoro il Campionato Europeo Youth Baseball5
9/09/2026
|Dall'11 al 14 novembre Policoro sarà il punto di riferimento del baseball5 in Europa. La cittadina lucana ospiterà infatti ledizione 2026 dellEuropeo Youth che vedrà scendere in campo le migliori nazionali del Continente, tra cui ovviamente lItalia allenata dal manager Maurizio Balla. Il Baseball5, disciplina dinamica, inclusiva e in fortissima espansione globale, troverà nella splendida cornice di Policoro il palcoscenico ideale per celebrare i valori dell'integrazione, del fair play e dell'eccellenza agonistica.
L'arrivo di questo prestigioso campionato in Basilicata rappresenta un momento memorabile non solo per il mondo del baseball lucano, ma per l'intero movimento sportivo e per la valorizzazione del nostro territorio a livello internazionale. È la dimostrazione tangibile di come la programmazione, l'ambizione e la credibilità delle nostre realtà sportive possano tagliare traguardi un tempo impensabili.
Il CONI Comitato Regionale Basilicata esprime la più viva soddisfazione e il proprio orgoglio per questo straordinario traguardo sportivo, frutto del costante impegno dellASD ACLI Rivello e del suo Presidente, Gustavo Savino. È grazie al loro instancabile e prezioso lavoro quotidiano, alla lungimiranza della loro dirigenza e alla capacità di promuovere il Baseball5 tra i giovani lucani che la nostra regione ha acquisito lautorevolezza necessaria per diventare l'epicentro del baseball giovanile europeo.
Policoro, cuore pulsante della costa jonica si conferma hub imprescindibile per l'attrattività e l'ospitalità dei grandi eventi in Basilicata. Grazie a infrastrutture all'avanguardia, a una consolidata tradizione nell'accoglienza e a una suggestiva cornice paesaggistica, la zona ionica dimostra di possedere una vocazione naturale per lo sport del futuro, offrendo a atleti, tecnici e delegazioni internazionali standard logistici e ricettivi di assoluto livello.
CRONACA
SPORT
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua