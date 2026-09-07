Dal titolo italiano conquistato dai Kings di Rivello a una manifestazione di respiro internazionale. Dal 10 al 14 novembre, il Palaercole di Policoro si prepara a vivere un nuovo importante capitolo della crescita del Baseball5 in Basilicata, ospitando gli Europei di Baseball5, con la partecipazione prevista di 16 squadre provenienti da tutta Europa.



Una scelta che conferma la vocazione del Palaercole a diventare uno dei principali punti di riferimento per questa disciplina emergente e che arriva dopo lottima esperienza delle Finali dei Campionati Italiani di Baseball5, già disputate proprio a Policoro.



Quelle finali hanno regalato anche una pagina di storia allo sport lucano: a conquistare il titolo italiano è stata infatti la squadra dei Kings di Rivello, protagonista di una straordinaria cavalcata culminata con la vittoria del tricolore.



Un risultato sportivo che si è accompagnato a un importante risultato organizzativo. La capacità dimostrata nellallestimento e nella gestione delle finali nazionali ha contribuito a rafforzare la candidatura di Policoro come sede ideale per eventi di livello internazionale.



Ora la sfida si alza ulteriormente.



Dal 10 al 14 novembre saranno giorni di grande lavoro per organizzatori, dirigenti, tecnici e volontari, chiamati a gestire una manifestazione che coinvolgerà squadre, atleti e accompagnatori provenienti da diversi Paesi europei. Un appuntamento che non sarà soltanto sportivo, ma rappresenterà anche una significativa opportunità di promozione del territorio lucano.



Il movimento del Baseball5, negli ultimi anni, ha visto crescere rapidamente il proprio seguito e la Basilicata si sta ritagliando un ruolo sempre più importante. In questo percorso, i Kings di Rivello rappresentano una delle realtà più attive, con una presenza ormai consolidata nelle competizioni nazionali e internazionali.



Per la società rivellese Policoro è diventata, di fatto, una seconda casa. La mancanza, nellarea del Lagonegrese e della Basilicata occidentale, di strutture sportive adeguate a ospitare manifestazioni di queste dimensioni rende infatti il Palaercole una sede fondamentale per poter organizzare eventi di alto livello.



Ma questa volta ci sarà qualcosa in più.



Tra le squadre in campo ci saranno anche atleti che hanno già indossato la maglia azzurra della Nazionale italiana. Per i ragazzi lucani sarà quindi unoccasione speciale: giocare davanti al proprio pubblico, nella propria regione, rappresentando lItalia in una competizione internazionale.



Una soddisfazione che va oltre il risultato sportivo e che rappresenta il frutto di anni di lavoro, sacrifici e passione.



Dalle Finali nazionali a un grande appuntamento europeo, Policoro si conferma sempre più una delle capitali del Baseball5 italiano. E dal 10 al 14 novembre la Basilicata sarà pronta ad accogliere lEuropa.



Allegato il logo della manifestazione

Foto con gli atleti rivellesi in nazionale, da Sx: Andrea Ferrari, Riccardo Renne, Irene Bellusci, Giusy Florenzano, Domenico La Padula.