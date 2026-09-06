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7/09/2026 - Seggiovia a Sellata, confermato il sequestro del cantiere
7/09/2026 - Lavitola chiede i domiciliari in Basilicata: il Riesame decide entro il 10 settembre
7/09/2026 - IA nelle scuole: al via la formazione sperimentale
6/09/2026 - Escursionista disperso: intervento del Soccorso Alpino

SPORT

7/09/2026 - Baseball5, gli Europei arrivano a Policoro: in campo anche i Kings di Rivello
7/09/2026 - Domani Premio Ussi Basilicata in ricordo di Antonio Mutasci
7/09/2026 - FISI Calabro Lucano, Giuseppe Mirarchi è il nuovo presidente
7/09/2026 - Rotondella, presidente DAlessandro: Vogliamo crescere

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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



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