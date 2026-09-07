Domani sera, 8 settembre, alle ore 17, nella Sala Conferenze dellOpen Space dellApt a Matera (P.zza Vittorio Veneto) è in programma la consegna dei Premi Ussi 2026.

La manifestazione, diventata ormai un appuntamento fisso nel calendario degli eventi di inizio autunno dal gruppo lucano "Augusto Viggiani" dell'Ussi Basilicata (Unione Stampa Sportiva Italiana) intende celebrare i preziosi talenti dello sport lucano e quanti si adoperano quotidianamente per diffondere i valori della lealtà e dellimpegno sociale.

LUssi, come gruppo di specializzazione della Federazione della Stampa, è da sempre in prima linea per veicolare questi messaggi, questi valori, oltre, ovviamente, ad essere sempre al fianco di tutti i giornalisti impegnati sul campo nella missione di informare puntualmente i cittadini.

Ledizione 2026 dei Premi Ussi oltre che un momento di riflessione e confronto sul futuro della professione sarà anche il modo migliore per ricordare lamico e collega, Antonio Mutasci, già Vicepresidente del gruppo Ussi Basilicata, scomparso alcuni mesi fa.

Quattro le società premiate per quanto hanno saputo conseguire a livello sportivo e per il contributo dato alla crescita dello sport lucano: il Potenza Calcio, il Cmb Salandra, lOndatel Virtus Matera ed il Tennis Club Avigliano.

Tra i tecnici riconoscimento per Vincenzo Ostuni, mentre tra gli atleti saranno premiati Emilio Frisenda, Michele Giovanni De Novellis, Giorgia Rinaldi, Matilde Scarcella, Marta La Carpia, Pasquale Zuccaro.

Il premio intitolato alla memoria del compianto Antonio Mutascia, alla sua prima edizione, è stato assegnato al giornalista Pietro Scognamiglio.