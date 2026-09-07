Cambio al vertice del Comitato FISI Calabro Lucano. NellAssemblea Ordinaria Regionale Elettiva, svolta domenica 6 settembre a Cosenza, Giuseppe Pino Mirarchi è stato eletto nuovo presidente con 42 voti, dando così il via al quadriennio 2026-2030. Rinnovato anche il Consiglio Direttivo, con lobiettivo di rilanciare e ampliare il movimento dello sci in Calabria e Basilicata. Di seguito la nota stampa



Ieri, domenica 6 settembre, nella sala conferenze di Sport e Salute a Cosenza, si è tenuta lAssemblea Ordinaria Regionale Elettiva del Comitato FISI Calabro Lucano per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026/2030.

Ha coordinato le attività in qualità di Presidente dellAssemblea il Consigliere federale Bianca Zupi, affiancata dal segretario Domenico Varca e dai componenti della Commissione Verifica Poteri presieduta da Enrico Massocchi e composta da Mario Zupi e Franca Ferrami.

Un pubblico numeroso, nel quale figuravano i rappresentanti degli Sci Club affiliati al CAL, il Delegato provinciale di Cosenza Enzo Mele e altre persone vicine alla Federazione, ha ascoltato il discorso del Presidente uscente Salvatore Loria. Chi entra in questo mondo sa che deve dare, questo mi sento di dire ai candidati, ha affermato Loria, per poi soffermarsi sullo svolgimento del suo mandato, sui cambiamenti legislativi subentrati negli ultimi anni, sugli appelli alle istituzioni per la regolamentazione delle aree sciabili, sulle progettazioni portate avanti con successo, le difficoltà incontrate e le soddisfazioni ricevute, ringraziando chi ha contributo al buon funzionamento delle attività.

Per i saluti istituzionali ha preso la parola Walter Malacrino, Coordinatore regionale di Sport e Salute, il quale, ringraziando per linvito, si è rivolto con calore ai presenti confermando la propria disponibilità e vicinanza al Comitato regionale Fisi.

Anche la Vicepresidente Francesca Stancati, in rappresentanza del CONI Calabria, ha elogiato per quanto fatto il presidente e la dirigenza, certa che il nuovo Consiglio direttivo proseguirà sulla strada tracciata facendo sempre meglio.

Prima di dare lavvio alle operazioni di voto, ha preso la parola il candidato presidente Pino Mirarchi per relazionare sugli obiettivi del prossimo quadriennio, che si possono riassumere in una crescita importante del movimento federale, sia in Calabria che in Basilicata, grazie ad un rinnovato impegno per il rilancio dello sci alpino e un maggiore sviluppo dello sci nordico, insieme allintroduzione di nuove discipline.

In questi ultimi mesi  ha detto Mirarchi  siamo riusciti a concretizzare ladesione alla FISI di realtà in embrione sui territori e la ripresa di sci club storici che negli ultimi anni, per mancanza di innevamento e altre problematiche, si erano momentaneamente allontanati. Fatti concreti, che hanno dato frutti e altri ne daranno in un prossimo futuro.

Abbiamo trovato disponibilità, collaborazione e voglia di essere parte attiva della nostra Federazione. Abbiamo unito, da Reggio Calabria a Potenza, tante belle realtà e posto in essere uno sci club in tutte le località sciistiche .

Quattro gli obiettivi di questo comitato, ha proseguito Mirarchi: Diffusione federale sul territorio; formazione e informazione per generare competenze tra affiliati, atleti e soci; valorizzazione dell'attività in ogni sua forma, con attenzione all'agonismo, giovanile e non solo, che dev'essere un traguardo per tutti; condivisione e collaborazione su linea orizzontale: sci club, delegazioni provinciali, consiglio regionale sono parti del Comitato. E così dovremo guardare al futuro.

Si è dato poi il via alle votazioni per la nomina del Presidente regionale e del Consiglio Direttivo che si compone di 7 membri laici, più 2 in rappresentanza degli atleti e 1 dei tecnici.

Al termine delle operazioni di voto è risultato eletto alla carica di Presidente con 42 voti Giuseppe Mirarchi (detto Pino) dello Sci Club Montenero.

Fra i candidati alla carica di consigliere laico sono stati eletti (in ordine alfabetico) Forte Maria Vincenza (Sci Club Rotonda), Genovese Filomena (Sirino Ski Team), Granato Ilaria (Polaris Ski Club), Laterza Giuseppe (Sci Club Viggiano), Morabito Domenico (Ski Team Gambarie), Salamone Isabella (Sci Club Terranova di Pollino), Tiano Antonio (Sci Club Montenero).

Alla carica di Consigliere Atleta risultano eletti Barberio Giovambattista (Sci Club Montenero) ed Esposito Iole (Sci Club Rotonda). Come Consigliere Tecnico è stato eletto Ferro Marco Antonio (Sci Club Camigliatello). Revisore Unico è il dott. Giuseppe Pettinato.

Alle ore 12.30 si è conclusa lassemblea elettiva del Comitato FISI Calabro Lucano i cui nuovi eletti saranno a breve riuniti per definire il prossimo organigramma dirigenziale e tecnico del CAL. Le società ora hanno davanti un altro importante compito: votare allAssemblea Federale nazionale di ottobre a Verona, nella quale è nuovamente candidata a Consigliere Bianca Zupi. E il CAL non può che sostenerla.

