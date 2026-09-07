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|Rotondella, presidente DAlessandro: Vogliamo crescere
7/09/2026
|Si avvicina linizio del campionato di C1 di calcio a 5 con il Rotondella che lavora duramente per preparare questa nuova stagione. A tracciare un bilancio è proprio il presidente del team lucano Rocco DAlessandro. La nostra società è nata con un obiettivo ben preciso, ovvero quello di una crescita graduale e costante nel tempo tesa a confrontarci nel mondo del futsal con un fine ed un intento migliorabile al tempo stesso. Proprio per questo motivo non possiamo esimerci dal partecipare al prossimo campionato con un organico competitivo mirando ad un risultato che possa vederci protagonisti, spiega DAlessandro.
La continuità del progetto tecnico è certificata alla riconferma in panchina di mister Suriano.
La conferma di Suriano non significa soltanto voler continuare in un progetto tecnico condiviso dallinizio ma rafforza un punto fermo della nostra struttura tecnica. Lui è il progetto tecnico stesso e la conferma di Suriano è un atto dovuto a chi con professionalità, esperienza e diligenza ha fatto in modo che lasticella del Rotondella potesse crescere.
Questa piazza può diventare, davvero, unisola felice del futsal della zona anche come serietà di intenti e programmazione.
Condivido questa considerazione, Rotondella con il futsal ha e può riscoprire i valori sani dello sport che negli ultimi anni erano scomparsi nella nostra comunità; mi riferisco allo sport inteso come condivisione ed integrazione sociale. Non a caso la nostra società, questanno, ha fortemente voluto essere partecipe a progetti che vedranno anche Rotondella, attraverso il futsal, esporsi in manifestazioni sportive che interesseranno persone con disabilità, prosegue il presidente del Rotondella.
La nostra tifoseria potrà sempre e comunque confidare nella continuità e nellimpegno societario per poter ambire a partecipare attivamente ad un campionato di C1 che possa vederci tra gli attori protagonisti e non da spettatori in stile decoubertiniano. Anche i tifosi fanno parte della società, sono lo stimolo e rappresentano il cosiddetto uomo in più che in tantissime occasioni fa lo potrebbe fare a differenza. Li invito a continuare a seguirci e sostenerci perché i nostri traguardi sono anche i loro, conclude DAlessandro.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua