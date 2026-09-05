È tutto pronto a Margherita di Savoia, in Puglia, per la 20ª edizione dellAeQuilibrium Cup  Trofeo delle Regioni Beach Volley, in programma dal 6 al 9 settembre 2026 sulla sabbia del Lido Albatros. Tra le rappresentative regionali protagoniste della manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), con il supporto del Comitato Regionale FIPAV Puglia, ci sarà anche la Basilicata, pronta a scendere in campo con due coppie, una femminile e una maschile.



Un appuntamento di rilievo per il movimento giovanile lucano, che offre ai giovani atleti la possibilità di misurarsi con alcune delle migliori realtà regionali del panorama nazionale.



A difendere i colori lucani nel tabellone femminile saranno Martina Melidoro e Isabella Grieco, entrambe in forza allASD Gi Elle Volley Policoro. La coppia sarà accompagnata dal tecnico Domenico Di Sanzo, che ha seguito il percorso di selezione e preparazione della rappresentativa femminile in vista dellappuntamento nazionale.



Nel torneo maschile toccherà invece a Tommaso Taranto, dellASD Don Michele Botta, e Michele Votta, dellASD Bee Volley Tramutola. A guidare la coppia maschile sarà il tecnico Pierpaolo De Pace, impegnato insieme agli atleti nel percorso di preparazione che ha portato alla partecipazione al Trofeo delle Regioni.



Entrambe le coppie lucane partiranno dal 17° posto del ranking, posizione determinata dal risultato ottenuto dalla Basilicata nelledizione 2025.



Il Trofeo delle Regioni Beach Volley riunirà a Margherita di Savoia le rappresentative regionali provenienti da tutta Italia. Ogni regione sarà rappresentata da una coppia maschile e una femminile, con la sola eccezione del Trentino-Alto Adige, che schiererà due coppie per ciascuna categoria. Saranno dunque 42 le coppie complessivamente in gara, 21 nel torneo maschile e altrettante in quello femminile.



La competizione prenderà il via con una prima fase a gironi, articolata in sette raggruppamenti da tre coppie, con due incontri disputati da ciascuna formazione. Il ranking iniziale sarà stabilito sulla base dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni della manifestazione. Al termine della fase a gironi si passerà al tabellone a doppia eliminazione, formula che consentirà alle coppie di proseguire il proprio cammino fino a quando non avranno incassato due sconfitte. Il programma entrerà nel vivo mercoledì 9 settembre, giornata dedicata a semifinali e finali che assegneranno i titoli delledizione 2026.



Per la rappresentativa lucana lappuntamento di Margherita di Savoia rappresenta una nuova opportunità di crescita e confronto con il meglio del beach volley giovanile regionale italiano. Il 17° posto conquistato in entrambe le classifiche nelledizione 2025 costituisce il punto di partenza per Melidoro-Grieco e Taranto-Votta, chiamati a migliorare il risultato dello scorso anno e a vivere unesperienza di alto livello tecnico e agonistico.



Nelledizione 2025, disputata a Locri, in Calabria, il successo nel torneo femminile è andato allEmilia-Romagna, mentre nel maschile ha trionfato la Lombardia. Per la rappresentativa lombarda si è trattato del secondo successo consecutivo nella competizione maschile, dopo quello ottenuto nel 2024. La Basilicata aveva invece concluso la manifestazione al 17° posto sia nel torneo femminile sia in quello maschile, risultato dal quale riparte il nuovo percorso delle rappresentative regionali.



A sottolineare limportanza della manifestazione per il movimento lucano è il presidente del Comitato Regionale FIPAV Basilicata, Antonio Lopardo. «Il Trofeo delle Regioni rappresenta un appuntamento importante nel percorso di crescita dei nostri giovani atleti  dichiara Lopardo . La convocazione di Martina, Isabella, Tommaso e Michele è il risultato del lavoro svolto negli ultimi mesi attraverso il percorso di selezione e preparazione regionale. Ora avranno lopportunità di confrontarsi con le migliori rappresentative italiane e di vivere unesperienza sportiva e formativa di grande valore. A loro e ai tecnici Domenico Di Sanzo e Pierpaolo De Pace rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo».



Nata nel 2004, lAeQuilibrium Cup  Trofeo delle Regioni Beach Volley rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per le rappresentative regionali giovanili della disciplina. Nel corso degli anni la manifestazione ha assunto un ruolo importante anche nei percorsi federali di selezione e qualificazione dei giovani talenti, offrendo agli atleti e alle atlete selezionati dai Comitati regionali la possibilità di confrontarsi su un palcoscenico nazionale.



Dopo linterruzione seguita alledizione 2019, il Trofeo è tornato nel 2023, accompagnando negli ultimi anni il movimento giovanile attraverso nuove sfide e nuovi protagonisti. Veneto, Marche, Lombardia ed Emilia-Romagna sono state tra le regioni capaci di imporsi nelle edizioni più recenti.



Ora i riflettori tornano sulla sabbia di Margherita di Savoia, dove la Basilicata sarà pronta a giocarsi le proprie carte con le coppie formate da Martina Melidoro e Isabella Grieco e da Tommaso Taranto e Michele Votta. Per i quattro giovani atleti, accompagnati dai tecnici Domenico Di Sanzo e Pierpaolo De Pace, sarà loccasione per confrontarsi con il meglio del movimento nazionale e portare in campo il lavoro svolto negli ultimi mesi.