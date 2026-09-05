Cresce l'attesa nella Federcaccia di Potenza per la gara di tiro a palla su sagoma fissa in programma domani a Monticchio. All'evento prenderanno parte cinquanta cacciatori. In Basilicata la specialità prende sempre più piede grazie alla programmazione avviata da Antonio Romaniello e dai suoi stretti collaboratori intenzionati a divulgare le attività sul territorio. La gara avrà inizio alle 8 e terminerà alle 12. In seno alla Federcaccia di Potenza, presieduta da Antonio Romaniello c'è grande attesa per questo evento che si svolge in un contesto ambientale di alto profilo e importanza. Il giudice di gara è Rocco Latorre. Il punteggio è dato dalla migliore sagoma sparata. I cacciatori sono chiamati a sparare quattro colpi a sagoma. Verranno premiati a fine gara i migliori dieci cacciatori che riceveranno premi di vario genere, da prodotti alimentari a vestiario, da borse da caccia a ombrelli fino al set di pulizie per il fucile e coppe. I cacciatori dovranno utilizzare cartucce a palla da tiro e fucili a canna liscia senza tacca di mira metallica e hanno l'obbligo di esibire il regolare porto d'armi in corso di validità.