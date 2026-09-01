Si terrà domenica 6 settembre, alle 9:00 in prima convocazione e alle 10:30 in seconda convocazione, nella sala conferenze di Sport e Salute a Cosenza, lAssemblea Ordinaria Regionale Elettiva del Comitato FISI Calabro Lucano per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026/2030.



Interverranno la Consigliera nazionale FISI Bianca Zupi e il Presidente uscente Salvatore Loria, che relazionerà sul suo mandato.



Porteranno un saluto la Vicepresidente regionale del CONI Calabria Francesca Stancati e il Coordinatore regionale di Sport e Salute Calabria Walter Malacrino.



I rappresentanti delle società del Comitato Fisi Calabro Lucano, presenti da questa stagione in tutte le località sciistiche delle due regioni - da Gambarie a Potenza, dalla Sila al Pollino, al Sirino e alla Val dAgri - si ritroveranno presso la sede di Sport e Salute a Cosenza, dove è domiciliato anche il CAL, per nominare il Presidente e il Consiglio Direttivo che si compone di 7 membri laici/politici, 2 in rappresentanza degli atleti ed 1 dei tecnici.





