HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
FISI Calabro Lucano: domenica si vota per il rinnovo del Direttivo

1/09/2026



Si terrà domenica 6 settembre, alle 9:00 in prima convocazione e alle 10:30 in seconda convocazione, nella sala conferenze di Sport e Salute a Cosenza, lAssemblea Ordinaria Regionale Elettiva del Comitato FISI Calabro Lucano per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026/2030.

Interverranno la Consigliera nazionale FISI Bianca Zupi e il Presidente uscente Salvatore Loria, che relazionerà sul suo mandato.

Porteranno un saluto la Vicepresidente regionale del CONI Calabria Francesca Stancati e il Coordinatore regionale di Sport e Salute Calabria Walter Malacrino.

I rappresentanti delle società del Comitato Fisi Calabro Lucano, presenti da questa stagione in tutte le località sciistiche delle due regioni - da Gambarie a Potenza, dalla Sila al Pollino, al Sirino e alla Val dAgri - si ritroveranno presso la sede di Sport e Salute a Cosenza, dove è domiciliato anche il CAL, per nominare il Presidente e il Consiglio Direttivo che si compone di 7 membri laici/politici, 2 in rappresentanza degli atleti ed 1 dei tecnici.




ALTRE NEWS

CRONACA

1/09/2026 - Lagonegro, sindaco: ''la Regione decida cosa fare del Sirino''
1/09/2026 - Avigliano, fuggono allalt della Polizia e lanciano dallauto oltre 400 grammi di hashish: due arresti
1/09/2026 - Da oggi apre lAmbulatorio di prossimità SA.MI.RA. a Palazzo San Gervasio
31/08/2026 - Detenzione e spaccio, la Polizia arresta un 24enne

SPORT

1/09/2026 - Potenza: D'Auria rinnova fino al 2028
1/09/2026 - FISI Calabro Lucano: domenica si vota per il rinnovo del Direttivo
31/08/2026 - FIPAV Basilicata, al via il nuovo corso gratuito per diventare arbitri di pallavolo
31/08/2026 - Elettra Marconia, colpo in attacco: arriva il classe 2004 Gioele Taccarelli

Sommario Cronaca                        Sommario Sport








    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo