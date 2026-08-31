HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
FIPAV Basilicata, al via il nuovo corso gratuito per diventare arbitri di pallavolo

31/08/2026



Il Comitato Regionale FIPAV Basilicata ha indetto un nuovo Corso per Arbitri di Pallavolo, rivolto a quanti desiderano avvicinarsi al ruolo di arbitro e vivere la pallavolo da una prospettiva diversa.
di seguito il comunicato stampa

Il Comitato Regionale FIPAV Basilicata organizza il corso gratuito per diventare Arbitro di Pallavolo.
Possono iscriversi al corso ed essere nominati arbitri tutti i cittadini (uomini e donne):

· appartenenti alla Comunità Europea oppure cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;

· con unetà compresa tra i 14 e i 64 anni;

· in possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica (da presentare al termine del corso);

· che non abbiano riportato condanne con sentenze definitive.



Le lezioni sono tenute da Docenti con competenze specifiche in ambito pallavolistico e formativo. Il corso avrà inizio nel mese di settembre è sarà articolato in 11 Unità Didattiche di base, comprendenti una parte teorica, svolta in presenza e/o a distanza, e una parte pratica in palestra. Al termine del percorso sarà previsto un esame finale di abilitazione. Sedi e orari del corso saranno definiti al termine delle iscrizioni e comunicati agli iscritti dai responsabili territoriali competenti.

Una volta completato il corso e superato l'esame, si consegue ufficialmente il titolo di Arbitro, diventando a tutti gli effetti un tesserato federale. Il tesseramento sarà gratuito per le prime due stagioni sportive; successivamente sarà prevista una minima quota annuale.

Dopo aver ottenuto la qualifica, si inizierà ad arbitrare nei campionati territoriali con laffiancamento, per circa 5 gare, di un arbitro più esperto con funzione di Tutor.

Successivamente, in base alle capacità dimostrate, allimpegno e allesperienza acquisita, sarà possibile proseguire il proprio percorso dapprima arbitrando nei campionati regionali e, successivamente, nei campionati nazionali di Serie B e Serie A, nel rispetto dei requisiti anagrafici e di merito. Gli arbitri che raggiungono i livelli più elevati nei campionati nazionali hanno inoltre la possibilità di accedere, sulla base delletà e delle capacità dimostrate, al percorso per diventare Arbitro Internazionale.

Per ogni gara diretta, allArbitro vengono riconosciuti un compenso per la direzione di gara ed il rimborso delle spese sostenute.

Per maggiori informazioni si può contattare la Scuola Arbitri FIPAV Basilicata all'indirizzo e-mail arbitri@fipavbasilicata.it.


ALTRE NEWS

CRONACA

31/08/2026 - Detenzione e spaccio, la Polizia arresta un 24enne
31/08/2026 - Potenza, indebita percezione di fondi Pnrr: sequestrati circa 20 mila euro
30/08/2026 - Giuseppe Passarelli, 50 anni oggi: ricordare la sua vita per non arrendersi al silenzio
30/08/2026 - Due morti sulle spiagge del Metapontino: malori e caldo record

SPORT

31/08/2026 - FIPAV Basilicata, al via il nuovo corso gratuito per diventare arbitri di pallavolo
31/08/2026 - Elettra Marconia, colpo in attacco: arriva il classe 2004 Gioele Taccarelli
31/08/2026 - Futsal: per il Rotondella via alla preparazione, confermato anche Santarcangelo
31/08/2026 - Coppa Italia Eccellenza, Matera vincente. Spettacolo e gol negli ottavi. Tutti i risultati

Sommario Cronaca                        Sommario Sport






    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo