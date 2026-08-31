Il Matera 1933 inaugura nel migliore dei modi la stagione ufficiale, superando 1-0 il Castro-Lagonegro nellandata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza Basilicata. A decidere la sfida è Lucas José Fonteboa, autore al 38 del primo tempo di una splendida punizione dai 25 metri. I biancazzurri di mister Diaw gestiscono con ordine e personalità, concedendo pochissimo agli avversari e costruendo almeno cinque occasioni per chiudere prima la partita.



Negli altri campi, il Paternicum passa 2-1 in casa della Vultur 1921. Real Chiaromonte/Buccino cede 0-3 alla Murese Marmo Platano, mentre il Brienza espugna Tricarico per 4-2. Pari ricco di gol tra Avigliano e Lykos Tolve: 2-2, con Possidente al 15 e Vaccaro su rigore al 32 per i padroni di casa, Ferrè al 1 e Genzano al 48 della ripresa per gli ospiti.



LAngelo Cristofaro Oppido vince 3-1 a Marconia: Berterretche al 28, doppietta di Lorusso al 47 e al 7 della ripresa, mentre Bojang firma il gol dellElettra. Ferrandina-Policoro termina 1-1: Gallitelli porta avanti i locali, Marinelli firma il pari al 28 della ripresa. Infine, San Cataldo corsaro 2-0 sulla Santarcangiolese con le reti di Giglio e Sambou.



Il ritorno è fissato per mercoledì 16 settembre, a campi invertiti.