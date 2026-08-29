Questo fine settimana sarà denso di appuntamenti per il ciclismo lucano con il centro dell'attenzione diviso tra lo svolgimento della gimkana e la cerimonia di intitolazione di una piazza a Giovanni Colombo, ex presidente del Bici Sport Marconia, nel materano a Marconia di Pisticci (sabato 29 agosto), senza dimenticare le gare in programma nella provincia di Potenza, che vedranno protagonisti sia il ciclismo su strada che il fuoristrada giovanile under 13 rispettivamente a Baragiano e a Viggiano domenica 30 agosto.



A Baragiano, i ragazzi delle categorie esordienti e allievi sono attesi da quasi tutte le regioni del Centro-Sud Italia per la 64ª edizione della Medaglia d'Oro Santissima Annunziata che, come lo scorso anno, si svolge in estate con una collocazione provvisoria in calendario rispetto alla tradizionale data di Pasquetta. L'evento, curato dall'ASCD Baragiano Pedala, richiederà un grande sforzo organizzativo, amplificato dall'abbinamento al Gran Premio Ciclismo Oggi e Domani, challenge giovanile a carattere extra-regionale promossa dal Corriere dello Sport, e al campionato regionale FCI Basilicata, riservato alla sola categoria allievi.



Il percorso prevede una partenza simbolica dal centro storico di Baragiano, con discesa verso Baragiano Scalo fino al chilometro zero. Da qui si sviluppa un circuito di 3,8 chilometri che gli esordienti, con partenza alle 14:30, affronteranno otto volte prima di concludere con una salita di 3 chilometri fino al traguardo posto in paese.



Per gli allievi, il via è fissato alle 16:30 sempre dal centro cittadino: da compiere sempre otto giri dello stesso circuito, per poi affrontare due giri di un secondo anello caratterizzato da alcuni tratti in salita verso il santuario di San Gerardo Maiella, dove sarà posizionato il Gran Premio della Montagna, prima di risalire verso Baragiano paese per l'arrivo in salita. Gli organizzatori locali sono fieri di rinnovare il loro impegno, con l'intento di garantire un grande spettacolo sportivo che Baragiano ospita con entusiasmo e calore nel segno della tradizione.



Sempre domenica 30 agosto, ma a Viggiano, il Team Bykers Viggiano orchestrerà il consueto appuntamento estivo con il Trofeo Città di Maria, giunto alla quindicesima edizione. Bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni si sfideranno su un percorso interamente sterrato e pianeggiante di 500 metri per le categorie G1-G2-G3, mentre per G4-G5-G6 il tracciato sarà di 1000 metri con qualche lieve salita. Il ritrovo è fissato in località Case Rosse presso il Kiris Hotel alle 8:30, con l'inizio delle gare previsto a partire dalle 10:00. Un'occasione per far divertire le nuove leve del pedale in sella alla loro mountain bike, nell'ambito del campionato regionale FCI Basilicata giovanissimi per società.



