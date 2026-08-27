A undici anni dalla scomparsa, avvenuta nel 2015, Marconia di Pisticci si appresta a vivere una giornata speciale per onorare la memoria di Giovanni Colombo, storico presidente del sodalizio Bici Sport Marconia che ha lasciato un segno indelebile nel ciclismo lucano e non solo.



Proprio a lui, che aveva una grande predilezione per il movimento giovanile, sarà intitolata sabato 29 agosto una piazza.



L'iniziativa è promossa da Giovanni Mastronardi, consigliere del comune di Pisticci, sostenuta con convinzione dal sindaco Domenico Albano e dall'intera amministrazione comunale, che ha patrocinato l'evento.



Così il vice sindaco Giuseppe Miolla: Giovanni Colombo ha davvero mosso e creato un movimento giovanile importante, ma anche tra gli adulti. È conosciuto e rispettato. La nostra volontà di intitolargli la piazza è stata subito accolta in modo favorevole non solo dalla giunta e dall'amministrazione, ma anche dalla famiglia e dai nostri concittadini.



La cerimonia, che si terrà nel pomeriggio in piazza della Vittoria, vedrà il coinvolgimento della Polisportiva Re-Cycling Bernalda che curerà la parte tecnica-organizzativa della gimkana per tesserati e non (inizio alle 17:00).



Il movimento ciclistico lucano continua ad onorare Giovanni Colombo intitolandogli il campionato regionale di società per giovanissimi e la delegazione regionale FCI Basilicata sarà rappresentata alla cerimonia da Vincenzo Sileo.



A rendere ancora più significativa la giornata sarà la presenza di Stefania, la figlia di Giovanni che ha proseguito per altri tre anni la presidenza ereditata dal padre, mantenendo vivo il suo spirito e la sua passione.



Con questa cerimonia, l'obiettivo è chiaro: riaccendere quella fiamma che Giovanni Colombo aveva saputo alimentare con tanta dedizione, restituendo a Marconia e ai suoi giovani un futuro su due ruote.