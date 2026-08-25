Sono entrati nel vivo i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, in programma fino al 3 settembre. La manifestazione coinvolge oltre 3.800 atleti di 26 Paesi, impegnati in 33 discipline e in diverse sedi della Puglia.



Grande protagonista è l'Italia, saldamente in testa al medagliere. Dopo le prime tre giornate gli azzurri avevano conquistato 54 medaglie, tra cui 19 ori, 21 argenti e 14 bronzi, un bottino ulteriormente cresciuto nelle ore successive.



Tra i protagonisti anche diversi atleti del Sud. Spicca la tarantina Benedetta Pilato, medaglia d'oro nei 100 metri rana, mentre altri importanti risultati sono arrivati dal nuoto, dal ciclismo, dalla scherma e dalla canoa.



Riflettori puntati anche sulla Basilicata, presente con la fiorettista potentina Francesca Palumbo e il nuotatore Flavio Mangiamele. Nella giornata del 24 agosto Palumbo ha concluso la sua prova ai quarti di finale, dove è stata battuta dalla greca Aikaterini-Maria Kontochristopoulou con il punteggio di 15-8, chiudendo così la competizione al quinto posto.



Sfiora invece il podio Mangiamele nei 50 metri rana. Il nuotatore lucano ha migliorato il proprio crono, fermando il tempo a 27"59 e chiudendo al quarto posto, a soli 20 centesimi dal bronzo conquistato dal turco Nusrat Allahverdi in 27"39. La gara è stata vinta dall'altro turco Emre Sakci, oro in 27"24, davanti all'azzurro Gabriele Mancini, argento in 27"26.



I Giochi proseguiranno fino al 3 settembre, con nuove gare e medaglie in palio. L'Italia è chiamata a difendere il primato nel medagliere, mentre gli atleti lucani continueranno a cercare un risultato di prestigio sulla scena internazionale.