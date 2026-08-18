Dal Rotonda Calcio al gol contro la Lazio di Rino Gattuso, valso la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa. È lincredibile ascesa di Ismael Cajazzo, che aveva esordito con i biancoverdi nella stagione 2023/24, al tempo della Serie D. Lanno successivo il passaggio al Casarano, quindi, lapprodo al calcio che conta in B, nelle fila del Mantova, con cui è stato subito protagonista della principale sorpresa dei 32esimi della manifestazione che assegna la coccarda, griffando il suo primo gol con i biancorossi.

Erano gli inizi di agosto di tre anni fa e, allo Stadio Nicola Vulcano di Castelluccio Inferiore, il Rotonda era alla prima uscita dal raduno con una squadra ancora imbottita di giovani. Lavversario era di lusso, il Brindisi di Ciro Danucci, che si apprestava a partecipare al campionato di Serie C. Per i lupi, ancora in fase di costruzione per affrontare la quarta serie, in quelloccasione in panchina era seduto Sergio De Marco, allepoca tecnico del settore giovanile, poi, dopo la mancata iscrizione alla D, alla guida della compagine che milita in Seconda Categoria. Il mister aveva schierato una formazione interamente imbottita di under con i quali aveva iniziato la preparazione. I messapici si imposero per 7-0, ma De Marco ci disse di essere rimasto molto impressionato da uno sconosciutissimo ragazzo, un certo Ismael Cajazzo, esterno offensivo, capace di giocare su entrambe le fasce, nato a Montreal nel 2004 ma cresciuto nel Rio Ave e poi trasferitosi allAtletico Terme Fiuggi. «Questo è davvero forte», esclamò con noi De Marco a fine gara.

Il giovanissimo attaccante, fu portato a Rotonda alla corte di patron Bruno dal talent scout Salvatore Novelli, e con i suoi gol (7 in 33 presenze) e assist, sarebbe poi stato tra i grandi protagonisti della prima squadra allenata da Giuseppe Pagana, che avrebbe giocato un bellissimo campionato culminato con la salvezza diretta nel girone H.

Dopo il passaggio al Casarano, con cui in due stagioni ha giocato in D e C, il 22enne franco-canadese è approdato tra i cadetti al Mantova ed è stato uno dei due marcatori che hanno permesso ai lombardi di imporsi allOlimpico sulla Lazio per 2-0, tra lo stupore generale. Le reti nella ripresa: di Ruocco al 30 e, allo scadere del recupero, appunto del giovane ex Rotonda Calcio ormai pronto a spiccare definitivamente il volo.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it