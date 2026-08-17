Vacanze terminate per il Rotondella che ha ripreso a lavorare agli ordini del tecnico Rocco Suriano in vista del prossimo campionato di C1 di calcio a 5. Dopo la prima amichevole in calendario (lunedì 17 agosto) contro il Colobraro, formazione di C2, il 30 agosto ecco il triangolare al PalaErcole di Policoro contro Sporting Hera, Miglionico e Nova Siri. Ricco il programma di settembre, il 2 test di assoluto prestigio contro la Pirossigeno Cosenza di A2 Elite in Calabria, poi in successione incroci con quattro formazioni lucane di Serie B (5-9-12-15 settembre) con dei test rispettivamente contro Bernalda, Pisticci, Gorgoglione e Ferrandina. Il 19 chiusura contro il Grassano di C2. Fa il punto in casa Rotondella uno dei volti nuovi di questanno, Simone Lemma. Lemma che ha calcato anche i campi di A2 e B, ha difeso in passato i colori di Bovalino, Futsal Ossi, Real Ream Matera e soprattutto Bernalda (prima squadra, Under 21 e Under 19).

«Mi aspetto semplicemente di fare bene senza fissare degli obbiettivi. Abbiamo la fortuna di lavorare con un mister di categorie superiori che sicuramente saprà far uscire il meglio possibile da questa squadra per fare ottime cose in un campionato tosto. A livello personale il mio obiettivo è quello di dare il più grande contributo possibile alla squadra», spiega il giocatore che sa abbinare tecnica, tenacia a spiccate qualità tattiche

Una disamina poi sul girone lucano di C1. «Il girone di C1 in Basilicata è sempre complicato e imprevedibile. Ci sono squadre organizzate, altre addirittura attrezzate per il salto di categoria poi ti ritrovi campi sintetici quindi è sempre tutto aperto a qualsiasi risultato»

Un messaggio di Lemma infine ai tifosi del Rotondella. «Ai tifosi voglio dire semplicemente di seguirci perché questanno ci sarà da divertirsi. Con loro le cose impossibili potrebbero diventare possibili. Vi aspettiamo numerosi al campo e forza Rotondella».