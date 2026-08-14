Una serata speciale per il CMB Futsal Team, che ieri sera, a Cirigliano, ha ricevuto il prestigioso Premio Torre dArgento 2026, giunto alla sua 36ª edizione.

Un riconoscimento che assume un significato particolare per il CMB, perché arriva nel cuore della Basilicata e celebra una realtà sportiva che, attraverso il calcio a 5 femminile, ha portato il nome della propria terra ai vertici dello sport nazionale.



Il Premio Torre dArgento, nato nel 1990 da unidea di Tonino Garrambone e dedicato alle eccellenze lucane che si sono distinte nei più diversi ambiti, ha scelto questanno di inserire tra i suoi premiati anche il CMB Futsal Team, insieme ad altre importanti personalità lucane.



Un riconoscimento che arriva al termine di una stagione storica, nella quale il CMB ha conquistato Scudetto e Coppa Italia, scrivendo una delle pagine più importanti della propria storia sportiva.



«Ricevere la Torre dArgento significa molto per il CMB  commenta la società  perché questo premio non celebra soltanto i risultati ottenuti sul campo, ma racconta un percorso, una comunità e un legame profondo con la Basilicata. Il CMB è nato e cresciuto in questa terra e proprio da questa terra trae la forza, lorgoglio e lenergia per affrontare ogni nuova sfida».



Il premio rappresenta anche un riconoscimento al lavoro quotidiano di tutte le persone che fanno parte della grande famiglia CMB: atlete, staff tecnico, dirigenti, collaboratori, sponsor, tifosi e tutte le comunità che hanno accompagnato il club nel suo percorso.



«Questa Torre dArgento è di tutti noi. È di chi ha creduto nel CMB quando il traguardo sembrava lontano, di chi ha sostenuto la squadra nei momenti difficili e di chi oggi festeggia insieme a noi i risultati raggiunti. È un premio che vogliamo dedicare alla nostra Basilicata».



Da Cirigliano, dunque, arriva un altro riconoscimento che rafforza una convinzione: lo sport può essere un straordinario strumento per raccontare una terra, le sue persone e i suoi valori. E il CMB continuerà a farlo, con orgoglio

