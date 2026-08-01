È ufficiale: Giulia Dragoni è una nuova calciatrice del Chelsea FC Women. La centrocampista azzurra, appena 19enne e con origini lucane grazie alla mamma, nativa di Senise (Potenza), ha firmato un contratto fino al 2030, aprendo un nuovo capitolo della sua brillante carriera. L'annuncio è arrivato sui canali ufficiali del club inglese, che ha ricordato i successi conquistati dalla giovane talento: la Champions League con il Barcellona, lo scudetto con la Roma e il riconoscimento di migliore centrocampista della Serie A 2025/26. Nell'ultima stagione in giallorosso, dove era in prestito dal Barcellona, ha realizzato 8 reti in 35 presenze, contribuendo alla conquista del titolo. La Roma l'ha salutata con un messaggio d'affetto sui social: «Grazie per aver onorato i nostri colori». Un traguardo che rende orgogliosa anche la Basilicata, terra delle sue radici familiari.



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