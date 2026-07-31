La Asd Bernalda Futsal é lieta di annunciare il nuovo allenatore per la stagione 2026-27, si tratta di Luigi Messina, giovane e rampante tecnico che sostituirà il brasiliano Marcio Volpini, al quale il Club bernaldese rivolge i più sentiti ringraziamenti per il Grande lavoro svolto in questi anni sia per la prima squadra che per la crescita del settore giovanile. Si chiude l' era Volpini si apre un nuovo capitolo con Luigi Messina, abilitato con la qualifica di Allenatore di Calcio a Cinque Licenza A dal Settore Tecnico della FIGC dal 2024. Il giovane trainer è stato componente in qualità di collaboratore tecnico dello staff guidato dal mister Carmelo Sgroi che con la squadra del Futsal Adrano ha conquistato la storica promozione in serie A2. Inoltre Messina ha ricoperto il ruolo di allenatore della formazione Under 19 sempre della compagine siciliana. Il neo tecnico rossoblu ai nostri microfoni spiega la scelta del Bernalda Futsal: Non c'è qualcosa in particolare che mi ha convinto ma sono stati un insieme di fattori, a partire dalla società stessa: il Bernalda Futsal non ha bisogno di presentazioni, conoscevo già la squadra perché negli anni ha lavorato bene sia nei campionati nazionali che nel settore giovanile. Inoltre il presidente Plati mi ha fatto capire da subito il suo reale interesse e la sua grande fiducia riposta nei miei confronti, questo per me è stato un motivo dorgoglio perché non è da tutti affidare una panchina di serie B ad un ragazzo di 28 anni quindi sicuramente la sua visione è proiettata al futuro. Questo aspetto mi ha colpito molto in modo positivo; anche il vicepresidente Mazzei e il capitano Mario Gallitelli, quando ci siamo sentiti, mi hanno trasmesso immediatamente la voglia di cominciare questa nuova avventura insieme. Mi sono sentito subito a casa e cosi ho deciso di accettare questa nuova sfida. Malgrado la giovane età, il tecnico ha già maturato delle esperienze importanti come sottolinea lui stesso: Come già detto, ho 28 anni, ho iniziato la mia carriera da allenatore molto giovane guardando in alto sempre con ambizione e dando tutto me stesso con sacrificio e dedizione. Nel 2023 ho preso il UEFA Futsal B e nel 2024 la Licenza A a Coverciano. Da lì ho affiancato da secondo Mister Mittelman in A2 Élite e lanno dopo Mister Sgroi ad Adrano dove abbiamo vinto la serie B e sempre ad Adrano ho guidato lUnder 19 Nazionale. Questo bagaglio d'esperienza sarà sicuramente importante per la sua nuova esperienza bernaldese ma Messina, a tal riguardo, sottolinea: Non cè qualcosa in particolare che porterò allinterno dellambiente del Bernalda, sarò semplicemente me stesso e mi farò conoscere per chi sono davvero e mi auguro di trasmettere i valori che mi rappresentano, specialmente ai più giovani, in particolare la passione per questo sport e lamore di avere il pallone tra i piedi quotidianamente. Sugli obiettivi stagionali sia di squadra che personali il Mister afferma: Lobiettivo stagionale principale è senza dubbio la crescita dei giovani locali. Col Presidente ci siamo posti lobiettivo di rendere Bernalda, ancora più importante come polo del Futsal giovanile lucano dove far emergere nuovi talenti e ponendo le basi per un futuro di qualità e allo stesso tempo sostenibile dal punto di vista economico. In questo processo di crescita, riuscire a mantenere la categoria sarebbe già un buon risultato ma non mi piace accontentarmi, ne tanto meno mi trasferisco dalla Sicilia per salvarmi. Messina declina quello che chiederà ai suoi giocatori: Lambizione nei ragazzi deve essere sempre alta, lattenzione e la cura negli allenamenti altrettanto e non devono mai sentirsi inferiori rispetto ad altri roster più quotati del nostro. Impegno, sacrificio, voglia di fare bene e fame di vittoria: queste le basi iniziali che non potranno mancare. In seguito, passo dopo passo, sarà il campo a dare i verdetti e lì tireremo le somme. Per quanto sarà una squadra composta prettamente da giovani, potrà contare comunque sullesperienza dei più grandi, tra cui quella del nostro capitano Gallitelli e di altri elementi, non mancherà e sarà al servizio dei ragazzi per supportarli quando ce ne sarà bisogno. La chiosa finale è dedicata ai tifosi e agli appassionati bernaldesi: Sono Siciliano, siamo del Sud, il calore e il sangue caldo ci scorre nelle vene. Quel calore sarebbe stupendo vederlo ogni sabato sugli spalti del PalaCampagna per supportare me e i ragazzi nelle nostre battaglie per difendere i colori e la storia del Bernalda Futsal e portare in alto il nome del paese. Vi abbraccio forte e ci vediamo presto!