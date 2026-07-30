Il Francavilla riparte dagli Under, di fatti il primo annuncio in entrata da parte della società, in vista del prossimo torneo di Serie D, riguarda proprio unclasse 2006. Si tratta dell'attaccante Kledi Marinaj, calciatore italo-albanese nato il 7 marzo 2006 a Rieti, che vanta presenze nella Primavera della Lazio e nella Nazionale under 19 albanese. Marinaj va quindi a rinforzare il reparto offensivo della formazione rossoblù. «Un innesto con cui il club inaugura ufficialmente il proprio mercato estivo, puntando sulle qualità del nuovo centravanti per affrontare al meglio il prossimo campionato», fa sapere la società.

La squadra è al lavoro da lunedì scorso agli ordini di Ranko Lazic, confermato come capo-allenatore. Da questanno, il vice sarà Filippo Stalfieri, francavillese che metterà al servizio della squadra la sua esperienza e il forte legame con questi colori. Il Preparatore dei portieri sarà Alfredo Cimino, il preparatore Atletico Pasquale Natale, mentre, fisioterapista e medico sociale, saranno, rispettivamente, Francesco Caparelli e Gaetano Piesco.

Per quanto riguarda invece i reduci dalla passata stagione, rimarranno il difensore Nicola Pellegrini, il centrocampista Giuseppe Carrozza e gli attaccanti Cabrera Padilla e Joel Paulo Da Silva. Nei prossimi giorni, presumibilmente, si susseguiranno le presentazioni dei nuovi giocatori cui spetterà il compito di raggiungere la salvezza il prima possibile, senza i patemi delle due ultime annate.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it