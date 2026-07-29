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Giulia Dragoni al Chelsea: il talento con radici lucane conquista la WSL

29/07/2026



Giulia Dragoni è pronta per una nuova grande sfida della sua carriera: la giovane talento del calcio femminile italiano approderà al Chelsea, in Womens Super League, dopo le esperienze con Roma e Barcellona. La classe 2006, considerata una delle promesse più brillanti del panorama internazionale, firmerà con il club inglese guidato da Sonia Bompastor. Loperazione è stata definita da Gianluca Di Marzio come la più importante della storia del calcio femminile italiano. Nata a Milano il 7 novembre 2006, Dragoni conserva un forte legame con Senise, in Basilicata, paese dorigine della madre, e ha sempre rivendicato con orgoglio le sue radici lucane.

lasiritide.it

La Siritide - 24/07/2023 - Giulia Dragoni, la stella del calcio mondiale ha anche origini lucane (senisesi) https://www.lasiritide.it/sports.php?articolo=21007


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