Si è disputata presso il Simba Park di Bernalda la 6^ Edizione della Coppa Antonio Statuto, manifestazione giovanile di basket 3x3 organizzata da Basilicata Coast to Coast nelle persone di Giuseppe Carella e Donatello Viggiano e dedicata alla memoria dellindimenticato ex atleta e coach potentino scomparso nel 2021. Valido come tappa di qualificazione del circuito nazionale Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, le cui Finali Nazionali si svolgeranno dal 29 Luglio al 1 Agosto a Riccione, il torneo ha visto la partecipazione di undici diverse squadre giovanili maschili, impegnate nelle categorie Under 14, Under 16 e Under 18.

Partendo dai più piccoli, successo e pass per le Finali Nazionali per i potentini Pizza & Roll Rodriguez Pietrafesa, Mario Perrone, Gabriele Accetta e Gabriele Genovese, che al termine di un percorso netto hanno prima vinto imbattuti il loro girone e poi superato in finale i Sisal Già Chi Vince, ancora dal capoluogo Simone Ungaro, Giuseppe Pio Gregorio e Tommaso Latorella.

Nella categoria intermedia a prevalere, anche in questo caso senza battute darresto, il Team Pagato, quartetto che ha visto scendere in campo Alessio Genua, Lorenzo Morgante, Antonio Lettieri e Federico Colangelo. Si è resa necessaria invece la classifica avulsa  tre squadre avevano chiuso con egual record di due vinte e altrettante perse  per stabilire chi dovesse essere la seconda finalista, con I.L. Pozen (Daniele Vista, Davide Bonelli e Pierluigi Castellitto) prevalsa sui Brick Brothers e i Wilwaukee Becks per un miglior quoziente canestri. La finale ha comunque legittimato il percorso di Team Pagato, che si è aggiudicata il titolo superando gli avversari col punteggio di 7-5.

Le due finaliste Under 16 hanno preso parte anche al concentramento Under 18, andando a sfidare il terzetto materano Sassi Roventi, presenza abituale della manifestazione e composto da Christian Belgrano, Diego Antonio Carlucci e Giuseppe Serino e il quartetto potentino Sciuscia, formato da Nicola Missanelli, Matteo Sacco, Bartholomeo Tancredi e Andrea De Marca. Anche qui arrivo in volata tra tre squadre a pari punti, con finale vinta da Sciuscia per 9-3 in finale sui Sassi Roventi.

Le formazioni vincitrici disputeranno quindi le Finali Nazionali rappresentando la Basilicata nel prossimo weekend di Riccione, con in palio lassegnazione degli scudetti giovanili, nel prossimo weekend.



