|
|
|6^ Edizione Coppa Antonio Statuto Torneo Basket 3x3 - Bernalda
27/07/2026
|Si è disputata presso il Simba Park di Bernalda la 6^ Edizione della Coppa Antonio Statuto, manifestazione giovanile di basket 3x3 organizzata da Basilicata Coast to Coast nelle persone di Giuseppe Carella e Donatello Viggiano e dedicata alla memoria dellindimenticato ex atleta e coach potentino scomparso nel 2021. Valido come tappa di qualificazione del circuito nazionale Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, le cui Finali Nazionali si svolgeranno dal 29 Luglio al 1 Agosto a Riccione, il torneo ha visto la partecipazione di undici diverse squadre giovanili maschili, impegnate nelle categorie Under 14, Under 16 e Under 18.
Partendo dai più piccoli, successo e pass per le Finali Nazionali per i potentini Pizza & Roll Rodriguez Pietrafesa, Mario Perrone, Gabriele Accetta e Gabriele Genovese, che al termine di un percorso netto hanno prima vinto imbattuti il loro girone e poi superato in finale i Sisal Già Chi Vince, ancora dal capoluogo Simone Ungaro, Giuseppe Pio Gregorio e Tommaso Latorella.
Nella categoria intermedia a prevalere, anche in questo caso senza battute darresto, il Team Pagato, quartetto che ha visto scendere in campo Alessio Genua, Lorenzo Morgante, Antonio Lettieri e Federico Colangelo. Si è resa necessaria invece la classifica avulsa tre squadre avevano chiuso con egual record di due vinte e altrettante perse per stabilire chi dovesse essere la seconda finalista, con I.L. Pozen (Daniele Vista, Davide Bonelli e Pierluigi Castellitto) prevalsa sui Brick Brothers e i Wilwaukee Becks per un miglior quoziente canestri. La finale ha comunque legittimato il percorso di Team Pagato, che si è aggiudicata il titolo superando gli avversari col punteggio di 7-5.
Le due finaliste Under 16 hanno preso parte anche al concentramento Under 18, andando a sfidare il terzetto materano Sassi Roventi, presenza abituale della manifestazione e composto da Christian Belgrano, Diego Antonio Carlucci e Giuseppe Serino e il quartetto potentino Sciuscia, formato da Nicola Missanelli, Matteo Sacco, Bartholomeo Tancredi e Andrea De Marca. Anche qui arrivo in volata tra tre squadre a pari punti, con finale vinta da Sciuscia per 9-3 in finale sui Sassi Roventi.
Le formazioni vincitrici disputeranno quindi le Finali Nazionali rappresentando la Basilicata nel prossimo weekend di Riccione, con in palio lassegnazione degli scudetti giovanili, nel prossimo weekend.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua