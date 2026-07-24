Fervono i preparativi per la seconda edizione della Mtb Adventure Bosco Difesa organizzata dall'associazione guidata dal presidente Giuseppe Arleo . Lo scenario dell'evento datato domenica 26 luglio 2026 sarà il suggestivo Bosco Difesa il cui percorso che coinvolge i comuni di Castelluccio Superiore (sede di partenza e arrivo) e Castelluccio Inferiore.



Il circuito principale misura 3,5 chilometri con un dislivello di 150 metri a giro da ripetere più volte a seconda della categoria. Unica eccezione è riservata ai giovani delle categorie esordienti e allievi per i quali è stato disegnato un tracciato ridotto di circa 2,9 chilometri e 110 metri di dislivello.



Il programma di gara entrerà nel vivo la mattina con due momenti chiave: la prima partenza alle 9:30 vedrà ai nastri di partenza juniores, under 23, elite e tutte le categorie master; la seconda partenza, fissata alle 11:00, sarà invece interamente dedicata agli esordienti e agli allievi.



Oltre a fare parte del circuito regionale Lucus Ameni, la gara sarà valida anche per il Challenge XCO Puglia. Una prestigiosa sinergia grazie alla quale la manifestazione si arricchirà di quanto di meglio offre il movimento fuoristrada extraregionale, nellintento di aumentare le presenze degli atleti al via. Per i protagonisti di questa seconda edizione sono previste ricche premiazioni che incoroneranno i primi tre classificati di ciascuna categoria.