L'Elettra Marconia riparte da Ciro Scalise. Il club rossoblù ha affidato la guida tecnica della prima squadra all'allenatore UEFA B, scegliendo un profilo che coniuga esperienza, programmazione e valorizzazione dei giovani. Lo comunica Gabriele Pio Piccolo  Communication Specialist GC Sport Consultants.tramite una nota inviata alla redazione. La società punta così a dare continuità a un progetto fondato sulla crescita sostenibile e sullo sviluppo dei talenti del territorio.



Scalise arriva a Marconia dopo l'esperienza alla Folgore Castelvetrano, in Eccellenza siciliana, dove è riuscito a rilanciare una squadra partita da una situazione estremamente difficile, conducendola fino alla zona playout. Nel suo percorso figurano anche oltre nove stagioni nel settore giovanile con Soccer Massafra 1963 e Pro Massafra, oltre al ruolo di Talent Scout del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Puglia.



"Ho scelto Marconia per la serietà della società, l'attenzione ai giovani e l'ambizione del progetto", ha dichiarato il nuovo tecnico, che ha indicato come obiettivo una salvezza tranquilla, senza rinunciare a costruire una squadra giovane, competitiva e in costante crescita. "Promettiamo impegno, appartenenza e cultura del lavoro", ha concluso Scalise.