Prende il via oggi a Rotonda la settima edizione della Nerulum Cup, storico torneo internazionale di Sitting Volley che, dopo sette anni di assenza, riporta in Basilicata uno degli appuntamenti più significativi del panorama nazionale e internazionale dedicato alla disciplina.



Da oggi a sabato 25 luglio, il campo allestito in Piazza Vittorio Emanuele ospiterà tre giornate di sport, inclusione e confronto internazionale con la partecipazione della Nazionale maschile italiana, della Nazionale maschile della Gran Bretagna, della Nazionale del Kosovo e di una selezione dei migliori atleti dei club di Barcellona, Siviglia e Valencia.



Per gli azzurri, guidati dal tecnico Marcello Marchesi, il torneo rappresenta anche un importante banco di prova in vista dei Campionati Europei di Division B, in programma ad agosto a Liberec, in Repubblica Ceca.



La manifestazione, finanziata dal Comune di Rotonda ed organizzata in collaborazione con l'ASD Rotonda Volley, nasce nel 2014 con l'obiettivo di promuovere il Sitting Volley e i valori dell'inclusione attraverso lo sport. Nel corso degli anni la Nerulum Cup ha saputo crescere fino a diventare un appuntamento di rilievo internazionale, ospitando rappresentative provenienti da tutta Europa e contribuendo alla diffusione della disciplina ben prima che questa conquistasse la visibilità di cui gode oggi.



Il Comitato Regionale FIPAV Basilicata esprime il proprio apprezzamento nei confronti dell'ASD Rotonda Volley, realtà che ha saputo credere con lungimiranza nel Sitting Volley, diventando una delle società pioniere della disciplina in Basilicata e tra le prime a livello nazionale.



Un ringraziamento va inoltre al Comune di Rotonda, che sostiene e finanzia l'edizione 2026 della manifestazione, inserita nel calendario della Rotonda Food Wellness Week, il programma di iniziative in corso dal 20 al 26 luglio dedicato a sport, benessere, turismo e valorizzazione del territorio.



La giornata inaugurale si aprirà alle 17.30 con la cerimonia e la sfilata delle delegazioni dalla Casa Comunale fino a Piazza Vittorio Emanuele.

A seguire prenderanno il via le prime gare del torneo, mentre la serata sarà arricchita dall'esibizione della Dance Team Rotonda e della campionessa mondiale di karate Rebecca Caputo.



Ad impreziosire ulteriormente l'evento saranno anche le presenze del presidente di ParaVolley Europe, Branko Mihorko, dell'ex capitano della Nazionale italiana di pallavolo Valerio Vermiglio e della campionessa azzurra di karate Terryana D'Onofrio, testimonianza del prestigio ormai raggiunto dalla manifestazione.



Con la Nerulum Cup, Rotonda si conferma ancora una volta punto di riferimento per il Sitting Volley e ambasciatrice dei valori più autentici dello sport: inclusione, partecipazione e crescita del territorio.