Il volto della Rinascita Lagonegro cambia, il metodo resta. Dopo un mercato che ha portato un profondo rinnovamento del roster, il Club biancorosso sceglie la strada della continuità nello staff tecnico, confermando chi ha contribuito a costruire le basi dell'ultima stagione.

Dopo coach Waldo Kantor, che ha rinnovato il legame con la Rinascita nel giorno di Pasqua, anche Dino Viggiano proseguirà il proprio percorso a Lagonegro nel ruolo di Assistant Coach. Per il tecnico lucano sarà la seconda stagione consecutiva al fianco dell'allenatore argentino e la quarta complessiva con i colori biancorossi, una scelta che conferma la volontà della società di preservare competenze, metodo e identità tecnica in un gruppo profondamente rinnovato.





Il primo ingresso di Viggiano nello staff della Rinascita risale all'estate del 2021, quando venne scelto come vice di Mario Barbiero. Confermato anche per la stagione successiva, ha fatto parte della panchina biancorossa nelle annate 2021/22 e 2022/23, entrambe disputate in serie A2, prima del ritorno nell'estate del 2025 per affiancare coach Kantor.





Un ritorno che, come sappiamo, ha coinciso con una stagione ricca di soddisfazioni per la Rinascita, capace di conquistare la salvezza con largo anticipo, stabilire il nuovo record di punti nella regular season di A2, centrare la prima storica qualificazione alla Coppa Italia di categoria e conquistare l'accesso ai playoff promozione.





Originario della Val d'Agri, Viggiano ha costruito il proprio percorso tecnico attraverso esperienze maturate sia nella pallavolo seniores che, soprattutto, nel settore giovanile. Prima dell'approdo a Lagonegro ha lavorato con la DMB Pallavolo Villa d'Agri nei campionati nazionali di Serie B e con l'Antares Puntotel Sala Consilina, dove ha ricoperto il ruolo di secondo allenatore nel campionato femminile di Serie A2 nella stagione 2011/12.





Nel corso degli anni ha inoltre svolto gli incarichi di selezionatore regionale e docente per il Comitato FIPAV Basilicata, contribuendo alla crescita tecnica del movimento pallavolistico lucano.





Il suo viaggio professionale ha raggiunto un ulteriore e prestigioso traguardo nel febbraio scorso, quando la Federazione Italiana Pallavolo lo ha inserito nello staff della Nazionale Maschile Under 17 come assistente allenatore di Francesco Conci. Una nomina che rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto negli anni e un motivo di orgoglio anche per la Rinascita Volley Lagonegro.





La conferma di Dino Viggiano rappresenta un tassello importante nel percorso di continuità che la società ha scelto di intraprendere sul piano tecnico  la nota del Club  Abbiamo ritenuto fondamentale mantenere saldi quei riferimenti che, con professionalità e competenza, hanno contribuito alla crescita del nostro progetto. Dino ha dimostrato qualità tecniche, dedizione e una profonda conoscenza dell'ambiente, confermandosi una figura preziosa all'interno dello staff. La sua recente nomina nello staff della Nazionale Under 17 è motivo di orgoglio per tutto il Club e certifica il valore del lavoro svolto in questi anni. Siamo convinti che, proseguendo il percorso intrapreso al fianco di coach Kantor, potrà contribuire ulteriormente allo sviluppo tecnico della squadra e alla crescita dell'intero progetto Rinascita.



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