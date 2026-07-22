A Muro Lucano il calcio prova a scrivere pagine importanti.

Con la Murese in Eccellenza, il Settore giovanile del Marmo Platano si sta avvalendo di figure che potranno certamente dare un fondamentale contributo alla crescita del vivaio. Lultimo arrivo in ordine di tempo è stato quello dellesperto preparatore atletico, Paolo Santarsiero.

Ma soprattutto sono state ufficializzate due collaborazioni deccezione con Christian Manfredini e Massimo Borneo, che ricopriranno importanti incarichi di supporto.

Il primo è noto per la grande carriera da giocatore: con la Primavera della Juventus vinse a Viareggio assieme a Del Piero, mentre, in Serie A, tutti lo ricordano con le maglie di Chievo e Lazio. Al termine della carriera ha intrapreso la strada dellallenatore e responsabile tecnico.

«ASD Marmo Platano - fa sapere la società - dà il benvenuto a Christian Manfredini, nuovo importante riferimento tecnico per il nostro settore giovanile nella stagione 2026/2027.

Un profilo di grande esperienza, che ha calcato i campi della Serie A e del calcio internazionale, e che porterà allinterno della nostra realtà competenza, professionalità e una visione di alto livello.

Mister Manfredini - si legge ancora nella nota - sarà di supporto a tutti gli allenatori del settore giovanile e lavorerà con tutte le categorie, contribuendo alla crescita tecnica, sportiva e umana dei nostri ragazzi».

Per il tecnico lucano Borneo si tratta invece di un ritorno, ma anche lui è molto conosciuto per le collaborazioni con diverse società ed è uno che sa lavorare e come con i giovani, tanto da essere entrato nella galassia del Real Madrid. Da oltre dieci anni, difatti, prima come istruttore e poi come coordinatore tecnico ed organizzatore di eventi, fa parte della Fondazione satellite dei Blancos in Italia, Austria, Germania e Spagna che gli ha dato la possibilità di arricchire il bagaglio desperienza, anche, entrando e uscendo da Valdebebas e dal Bernabeu.



«Diamo il benvenuto a Massimo Borneo, responsabile della Foundaciòn Real Madrid sud Italia, che nella stagione 2026/2027 sarà al nostro fianco con il suo supporto settimanale», comunica ancora il club giallorosso.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it