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|Marmo Platano: Manfredini e Borneo collaboreranno con il settore giovanile
22/07/2026
|A Muro Lucano il calcio prova a scrivere pagine importanti.
Con la Murese in Eccellenza, il Settore giovanile del Marmo Platano si sta avvalendo di figure che potranno certamente dare un fondamentale contributo alla crescita del vivaio. Lultimo arrivo in ordine di tempo è stato quello dellesperto preparatore atletico, Paolo Santarsiero.
Ma soprattutto sono state ufficializzate due collaborazioni deccezione con Christian Manfredini e Massimo Borneo, che ricopriranno importanti incarichi di supporto.
Il primo è noto per la grande carriera da giocatore: con la Primavera della Juventus vinse a Viareggio assieme a Del Piero, mentre, in Serie A, tutti lo ricordano con le maglie di Chievo e Lazio. Al termine della carriera ha intrapreso la strada dellallenatore e responsabile tecnico.
«ASD Marmo Platano - fa sapere la società - dà il benvenuto a Christian Manfredini, nuovo importante riferimento tecnico per il nostro settore giovanile nella stagione 2026/2027.
Un profilo di grande esperienza, che ha calcato i campi della Serie A e del calcio internazionale, e che porterà allinterno della nostra realtà competenza, professionalità e una visione di alto livello.
Mister Manfredini - si legge ancora nella nota - sarà di supporto a tutti gli allenatori del settore giovanile e lavorerà con tutte le categorie, contribuendo alla crescita tecnica, sportiva e umana dei nostri ragazzi».
Per il tecnico lucano Borneo si tratta invece di un ritorno, ma anche lui è molto conosciuto per le collaborazioni con diverse società ed è uno che sa lavorare e come con i giovani, tanto da essere entrato nella galassia del Real Madrid. Da oltre dieci anni, difatti, prima come istruttore e poi come coordinatore tecnico ed organizzatore di eventi, fa parte della Fondazione satellite dei Blancos in Italia, Austria, Germania e Spagna che gli ha dato la possibilità di arricchire il bagaglio desperienza, anche, entrando e uscendo da Valdebebas e dal Bernabeu.
«Diamo il benvenuto a Massimo Borneo, responsabile della Foundaciòn Real Madrid sud Italia, che nella stagione 2026/2027 sarà al nostro fianco con il suo supporto settimanale», comunica ancora il club giallorosso.
Gianfranco Aurilio
Lasiritide.it
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