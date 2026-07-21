La Spagna, fresca vincitrice del titolo mondiale, ha mostrato a tutti quanto sia importante valorizzare i vivai: da questo punto di vista, una speranza per il nostro calcio arriva anche dal Parco del Pollino.

Un giovanissimo talento lucano ha difatti letteralmente stregato diversi club blasonati che si sono scatenati per non farselo scappare. Alla fine, Kevin La Regina ha scelto lEmpoli: società di Serie B che, storicamente, vanta una grandissima tradizione visti i tanti giovani cresciuti e messi in vetrina anche nel più importante palcoscenico della Serie A.

Difensore centrale classe 2012, originario di Rotonda, giocherà con lUnder 15 Nazionale della società toscana che ha sconfitto la concorrenza, tra le altre, di Sampdoria, Cremonese, Entella e Roma.

Alto un metro e 85 centimetri, La Regina a gennaio compirà 15 anni ed è immediatamente balzato allattenzione degli osservatori per le sue qualità tecniche, ma anche fisiche ed atletiche. Per ora gioca al centro della difesa ma può ricoprire altri ruoli, come lesterno, poiché dispone di una notevole progressione, ma anche di forza esplosiva e velocità nellallungo.

Da un punto di vista tattico, accanto alla duttilità, una delle sue principali prerogative risiede nellanticipo che gli deriva, chiaramente, dalla grande capacità di lettura.

I biancazzurri lo avevano messo in cima alla lista dei desideri e, adesso, il giovane calciatore rotondese ha firmato con loro per due anni. Un periodo durante il quale dovrà dividersi tra gli allenamenti quotidiani ed il liceo scientifico. Ovviamente, si occuperà di tutto la società ma la scelta di frequentare lo scientifico ci dà lidea della grande maturità e forza di volontà del ragazzo, che non arretra davanti alle difficoltà.

Tuttavia, oggi è facile tesserne le lodi ma, qualche anno fa, non era certo ancora così. La Regina è arrivato fino a qui grazie allocchio attento del padre Gianpiero che, quando era ancora in tenera età, ha subito individuato le doti del figlio e lo ha assecondato e supportato nella sua passione facendo enormi sacrifici. Kevin muove i suoi primi passi a 5 anni, con lAtletico Scicchitano di Mormanno e Castrovillari: dopo un lustro, il passaggio allo Sporting Club di Corigliano, dove rimane 2 anni, per poi approdare, lanno scorso, alla Scuola Calcio Segato Juventus Academy di Reggio Calabria, da dove ha definitivamente spiccato il volo. Ma, per 8 lunghi anni, il padre lo ha accompagnato dappertutto agli allenamenti arrivando anche fino a Reggio, nonostante disti da Rotonda quasi 300 km.

Con la Segato, Kevin gioca in tutte le categorie e diventa campione regionale Under 14 élite: sempre titolare e mai sostituito, viene convocato per la rappresentativa provinciale e regionale Calabria under 15 da sotto età. Inoltre, viene chiamato a Tirrenia, per un appuntamento Under 14 nazionale insieme ai migliori profili dItalia.

Una notizia che mi riempie di gioia e di lacrime - racconta papà Gianpiero - solo noi sappiamo i sacrifici che abbiamo fatto in 8 anni, non ho mai avuto alcun dubbio sulle tue qualità e sulle tue capacità. Hai avuto tante difficoltà per la tua età ma le hai superate con tanto carattere e dire che sono orgoglioso è riduttivo. Insieme siamo stati una grande squadra io ho raggiunto il mio obiettivo ma per te è solo un punto di partenza, è stato un onore e mai un peso ho sacrificato tutto anche tua mamma purtroppo ma non cerano altre scelte. Adesso è il momento di lasciarti andare io ho un altro obbiettivo a cui dedicarmi. Ci tenevo a ringraziare tutti i mister che hai avuto ed i genitori che ti hanno sempre apprezzato, i compagni che hanno sempre creduto in te e anche gli avversari incontrati.

LEmpoli lo aveva invitato per tre giorni di prova con il gruppo già nello scorso mese di marzo,.

La Scuola Calcio Segato Juventus Academy - si legge nel comunicato - è lieta di ufficializzare il trasferimento del calciatore Kevin La Regina, classe 2012 allEmpoli FC. Il percorso di crescita del difensore bianconero si è concretizzato con il trasferimento ad una società sempre attenta al settore giovanile. Kevin è stato uno dei protagonisti principali nella conquista del titolo regionale U14 sotto la guida dei tecnici Cassalia ed Albanese, raggiungendo anche la nazionale italiana U14. È arrivato il momento di vivere una nuova avventura e siamo certi che la tua educazione, il tuo spirito di sacrificio e le tue capacità, ti permetteranno di competere in un contesto molto competitivo.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it