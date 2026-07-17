Nonostante il grande caldo, si è felicemente conclusa la terza edizione del Trofeo del Basileus a Baragiano, manifestazione che ha saputo restituire voce alla storia antica della valle del Marmo-Platano, culla del regno dei Peuketiantes, una civiltà di origine greca che presidiò quest'angolo di Basilicata tra il VI e il V secolo a.C.



Alla gara hanno preso parte una sessantina di atleti provenienti da Campania, Puglia e Basilicata, con una significativa e promettente partecipazione di giovani delle categorie esordienti, allievi e juniores, che erano in lizza per l'assegnazione dei titoli regionali FCI Basilicata di mountain bike cross country, riservati ai residenti nella regione lucana. Quella di Baragiano è stata la seconda prova del circuito regionale Lucus Ameni e ha chiuso il cerchio sulle gare del circuito interregionale XC del Sud, insieme a Campania e Calabria.



Il percorso si sviluppava alternando tratti cittadini e fuoristrada, attraversando alcune zone dell'Archeoparco del Basileus.



Questi i primati di categoria: Alessio Sorrentino (Asd Stregone Volante) tra gli allievi primo anno; Alessia Russo (Team Go Fast Puglia Aradeo) tra le allieve donne primo anno; Stefano Perri (Team Bykers Viggiano) tra gli esordienti primo anno; Andrea Tenuta (Asd Abracalabria) tra gli esordienti secondo anno; Matilde Bruccoleri (Asd Privitera) tra le G6 donne; Michele Colonna (Loco Bikers) tra i G6 uomini; Alessandro Metafuni (Scuola di Ciclismo-Tugliese Salentino) tra gli juniores; Maria Cristiana Rescigno (Petrucci Gauss Cycling Team) tra le élite donne; Aurora Immacolata Falabella (Asd Belvedere Ciclone) tra le under 23 donne; Simone Adinolfi (Bike&Sport Team) tra gli élite uomini; Gabriele Sarro (Asd Belvedere Ciclone) tra gli under 23 uomini; Giorgio Minelli (Asd Passion Bike) tra gli élite sport; Francesco Caputo (Asd Abracalabria) tra i master 1; Pasquale Vizza (Asd Abracalabria) tra i master 2; Danilo Ferrara (Bike&Sport Team) tra i master 3; Nicola Bruccoleri (Asd Privitera) tra i master 4; Giuseppe Scanniello (Asd Tuttobici Romano) tra i master 5; Rosario Minelli (Asd Passion Bike) tra i master 6; Giuseppe Abbondandolo (Team O Metetore) tra i master 10.



Perri tra gli esordienti primo anno, Nicolò Carlomagno (Team Bykers Viggiano) tra gli allievi e Marco Santarsiero (Ciclo Team Valnoce) tra gli juniores hanno conquistato i titoli regionali FCI Basilicata nelle loro rispettive categorie di appartenenza.



Siamo un paese accogliente e lo abbiamo confermato con questa manifestazione, ha dichiarato il sindaco di Baragiano, Giuseppe Galizia. Questa manifestazione è partita in sordina, ma la partecipazione è cresciuta tanto dal 2024 a oggi, ha aggiunto il delegato regionale FCI Basilicata Vincenzo Sileo, affiancato dal referente del settore ciclocross Michele Lavieri e dal presidente del comitato provinciale FCI Potenza Tommaso Guglielmi, con il consigliere provinciale Luigi Savarese.



Lo stesso Sileo ha consegnato a Nole Teodosio, storico direttore di corsa nazionale e internazionale che per tanti anni ha diretto la Medaglia d'Oro Santissima Annunziata, classica del ciclismo lucano, la benemerenza di bronzo al merito del ciclismo, assegnatagli su proposta di questa delegazione dalla Federazione Ciclistica Italiana.



Dopo lo spettacolo della mountain bike, Baragiano ritroverà l'appuntamento con la 66ª edizione della Medaglia dOro Santissima Annunziata, sempre organizzata dallASCD Baragiano Pedala, che ha abbandonato la collocazione di Pasquetta per diventare una classica di fine stagione su strada e che avrà luogo domenica 30 agosto.