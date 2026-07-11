Corleto Perticara (PZ), 9 luglio 2026  Basilicata Motorsport e Comune di Corleto Perticara insieme, per promuovere una gara entrata in pochi anni nel cuore della comunità lucana, degli appassionati, dei piloti, e che si prepara a tornare, sabato 18 e domenica 19 luglio, per la settima edizione, la terza con la bandiera del tricolore ACI Sport: la Coppa Città di Corleto Perticara- Memorial Angelo Gilson Montano, sarà la quarta tappa ed il giro di boa del Campionato Italiano Assoluto Slalom, valida anche per il 23° Challenge Interregionale "Campania Puglia Basilicata".



Un grande evento - che godrà della diretta Tv ACI Sport ACI Sport TV, canali 228 Sky e 52 Tivùsat -, sia per gli sportivi che per i semplici curiosi, che potranno assistere al passaggio delle performanti vetture - prototipi, monoposto, auto rally e kart cross, veicoli moderni e storici - sui tornanti della SS92 Appia, lungo un percorso di 2995 metri, che negli anni 90 fu memorabile protagonista del Rally di Basilicata, con partenza dallabitato di Corleto Perticara verso il bosco di Sella Lata che si affaccia sulla valle del Sauro, un misto veloce, molto tecnico per la prima metà e poi veloce. Il tracciato è stato rivisitato- spiega il direttore di gara Carmine Capezzera -, è stata aggiunta una quindicesima birillata nella parte bassa in adeguamento alle normative della Federazione-.



Gli organizzatori comunicano che le iscrizioni alla corsa, sostenuta anche dal P.O. Val DAgri e dalla Pro Loco Corletana, sono ufficialmente aperte, con termine fissato alle ore 24 del 15 luglio, e con un invito speciale: Di concerto con lamministrazione comunale e con la neo sindaca Ilenia Magaldi - sottolinea Capezzera-, che ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione della manifestazione e che, a tutti i costi, ha voluto abbassare la quota di iscrizione per permettere a quanti più piloti possibile, locali e non, di poter partecipare, sono state attivate particolari agevolazioni su diverse fasce. I dettagli e le modalità di accesso alle agevolazioni sono consultabili sul pagina web www.basilicatamotorsport.com.



Il programma della competizione, vinta lo scorso anno dal siciliano Girolamo Ingardia su Formula Gloria B5, inizierà sabato 18 luglio, con le verifiche tecniche e sportive, ed entrerà nel vivo domenica 19 luglio, con la partenza del giro di ricognizione, alle ore 9.15, e con le tre manches di gara, a seguire fino alle 15.30 circa. La premiazione si terrà in piazza Plebiscito a Corleto (PZ), intorno alle ore 16.30.