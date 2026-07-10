Baragiano si prepara ad accogliere la terza edizione del Trofeo del Basileus, in programma domenica 12 luglio. I solerti dirigenti dell'ASCD Baragiano Pedala, storica promotrice del ciclismo su strada con la "perla" della Medaglia d'Oro Santissima Annunziata  la manifestazione ciclistica più longeva di tutta la Basilicata  sono al lavoro per organizzare al meglio la seconda prova del circuito regionale Lucus Ameni, dedicato alla disciplina olimpica della mountain bike cross country.



Il nome della gara richiama la figura del Basileus, il re dei Peuketiantes, la cui tomba è stata portata alla luce nel sottosuolo baragianese insieme a corredi funerari e oggetti che testimoniano antichi scambi con la Grecia. Questi ritrovamenti suggeriscono che l'area del Marmo Platano facesse parte, idealmente, di una più ampia rete commerciale legata alla Magna Grecia, conferendo al territorio uno spessore storico che avvolge la competizione.



La gara scatterà alle 9:00 da piazza del Plebiscito, dove è ubicato il ritrovo. Il percorso si sviluppa all'interno del parco del Basileus ed è complessivamente veloce ma tecnicamente interessante, con discese ampie e veloci, tratti ombreggiati e due strappi finali impegnativi. Negli ultimi 200 metri, gli atleti affrontano due salite brevi ma ripide: uno strappo di circa 100 metri al 13%, seguito da un altro tratto di pendenza simile che immette sulla provinciale prima di fare ritorno in piazza.



Oltre alla mountain bike cross country di Baragiano, il fine settimana mette al centro il divertimento per i giovanissimi under 13 e anche la scoperta del territorio con altre due distinte manifestazioni.



A cura del Team Bykers Viggiano, la riproposizione del Trofeo Città di Calvello, sempre domenica 12 luglio, come prova del campionato regionale giovanissimi FCI Basilicata. Si tratta di una gara di cross country giovanile su percorso interamente sterrato e pianeggiante, di differente lunghezza  400 metri per le categorie G1-G2-G3 e 800 metri per G4-G5-G6  a seconda dell'età del baby partecipante. Il ritrovo è fissato alle 8:30 a Calvello presso il Foro Boario, con inizio delle gare previsto per le 10:00.



Stesso giorno a Castelsaraceno, che ospita una tappa dell'Appennino Bike Tour Festival 2026, evento dedicato al cicloturismo. In piazza Piano della Corte saranno allestiti un'area promozionale, stand di prodotti locali e uno spazio per bambini. La manifestazione inizierà alle 16:00 con l'inaugurazione ufficiale, seguita da una pedalata promozionale gratuita aperta a tutti. Il percorso di 15,3 chilometri si snoderà tra i paesaggi del territorio fino al Rifugio di Bosco Favino, dove è prevista una degustazione esclusiva in loco con salumi tipici della tradizione lucana e il tipico Tortano.