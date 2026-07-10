|L11 e il 12 luglio due giornate dedicate a sport, salute, natura e valorizzazione del territorio nellambito del progetto nazionale Bici in Comune
Ruoti si prepara ad accogliere la 5ª edizione di Ruoti in Sport, in programma sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, una manifestazione che unisce sport, benessere, inclusione sociale e promozione del territorio, inserita nel progetto nazionale Bici in Comune, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso Sport e Salute e ANCI, dove il Comune di Ruoti partecipa con il progetto "Ruoti in Bicicletta. Mobilità Sostenibile e Valorizzazione del Territorio".
Liniziativa, patrocinata da CONI Basilicata, Sport e Salute, Comitato Italiano Paralimpico Basilicata e Regione Basilicata, coinvolgerà associazioni sportive, professionisti della salute, istituzioni e cittadini in un ricco calendario di appuntamenti aperti a tutte le età.
La manifestazione prenderà il via sabato 11 luglio alle ore 10.30, presso la Villa Comunale di Ruoti, con la presentazione del progetto Ruoti Experience: Natura, Cultura, Gusto e Avventura, promosso dalla Pro Loco Ruoti, seguita da un incontro dedicato al tema Sport, Alimentazione e Salute, con gli interventi della biologa nutrizionista Dott.ssa Rocchina Le Caldare e del cardiologo Dott. Antonio Lopizzo.
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, il centro storico si trasformerà in un grande villaggio dello sport con la cerimonia inaugurale e numerose discipline praticabili gratuitamente: calcio, nordic walking, trekking, fitness, bocce, ciclismo, danza aerea, showdown, Tai Chi e Kung Fu, grazie alla partecipazione delle associazioni sportive del territorio e di realtà provenienti da tutta la Basilicata. La giornata si concluderà con musica, animazione e area food.
Domenica 12 luglio, il programma riprenderà alle ore 9.00 presso il Bosco Grande Varco del Torno, con nuove attività dedicate alla scoperta del patrimonio naturalistico attraverso il progetto Ruoti Experience. Alle ore 17.00 partirà la passeggiata in bicicletta, con ritrovo nel centro del paese e arrivo a Contrada Marana, dove dalle ore 18.00 proseguiranno le attività sportive con staffette, calcio, pallavolo, ciclismo e nordic walking, in un momento di festa e condivisione aperto allintera comunità.
Levento rappresenta unimportante occasione per promuovere stili di vita sani, incentivare la mobilità sostenibile e valorizzare le bellezze naturalistiche e culturali del territorio ruotese, confermando il ruolo dello sport come strumento di inclusione, partecipazione e crescita sociale.
LAmministrazione Comunale invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare numerosi a questa due giorni allinsegna dello sport, della salute e della riscoperta del territorio.
Ruoti vi aspetta l11 e il 12 luglio per vivere insieme la quinta edizione di Ruoti in Sport.