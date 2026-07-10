L11 e il 12 luglio due giornate dedicate a sport, salute, natura e valorizzazione del territorio nellambito del progetto nazionale Bici in Comune



Ruoti si prepara ad accogliere la 5ª edizione di Ruoti in Sport, in programma sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, una manifestazione che unisce sport, benessere, inclusione sociale e promozione del territorio, inserita nel progetto nazionale Bici in Comune, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso Sport e Salute e ANCI, dove il Comune di Ruoti partecipa con il progetto "Ruoti in Bicicletta. Mobilità Sostenibile e Valorizzazione del Territorio".



Liniziativa, patrocinata da CONI Basilicata, Sport e Salute, Comitato Italiano Paralimpico Basilicata e Regione Basilicata, coinvolgerà associazioni sportive, professionisti della salute, istituzioni e cittadini in un ricco calendario di appuntamenti aperti a tutte le età.



La manifestazione prenderà il via sabato 11 luglio alle ore 10.30, presso la Villa Comunale di Ruoti, con la presentazione del progetto Ruoti Experience: Natura, Cultura, Gusto e Avventura, promosso dalla Pro Loco Ruoti, seguita da un incontro dedicato al tema Sport, Alimentazione e Salute, con gli interventi della biologa nutrizionista Dott.ssa Rocchina Le Caldare e del cardiologo Dott. Antonio Lopizzo.



Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, il centro storico si trasformerà in un grande villaggio dello sport con la cerimonia inaugurale e numerose discipline praticabili gratuitamente: calcio, nordic walking, trekking, fitness, bocce, ciclismo, danza aerea, showdown, Tai Chi e Kung Fu, grazie alla partecipazione delle associazioni sportive del territorio e di realtà provenienti da tutta la Basilicata. La giornata si concluderà con musica, animazione e area food.



Domenica 12 luglio, il programma riprenderà alle ore 9.00 presso il Bosco Grande  Varco del Torno, con nuove attività dedicate alla scoperta del patrimonio naturalistico attraverso il progetto Ruoti Experience. Alle ore 17.00 partirà la passeggiata in bicicletta, con ritrovo nel centro del paese e arrivo a Contrada Marana, dove dalle ore 18.00 proseguiranno le attività sportive con staffette, calcio, pallavolo, ciclismo e nordic walking, in un momento di festa e condivisione aperto allintera comunità.



Levento rappresenta unimportante occasione per promuovere stili di vita sani, incentivare la mobilità sostenibile e valorizzare le bellezze naturalistiche e culturali del territorio ruotese, confermando il ruolo dello sport come strumento di inclusione, partecipazione e crescita sociale.



LAmministrazione Comunale invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare numerosi a questa due giorni allinsegna dello sport, della salute e della riscoperta del territorio.



Ruoti vi aspetta l11 e il 12 luglio per vivere insieme la quinta edizione di Ruoti in Sport.

