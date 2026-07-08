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Karate, concluso il primo Shōchū Geiko JKA Basilicata

8/07/2026



Si è concluso il primo Shōchū Geiko JKA Basilicata, evento dedicato alla pratica intensiva del Karate-dō organizzato dal M° Vito Domenico Cirone, 4° Dan Internazionale JKA, del Kokuryū Dōjō  Gruppo Full Sport ASD, nellambito delle attività promosse dal Direttivo JKA WF Basilicata, presieduto dal M° Donato Fabbrizio.

La manifestazione ha rappresentato un momento di approfondimento tecnico e di confronto tra praticanti di diverse età ed esperienze, riuniti nel segno dei valori fondamentali del Karate: disciplina, rispetto e crescita personale.

Il M° Donato Fabbrizio ha guidato il lavoro dedicato alle cinture marroni e nere, concentrandosi sul principio dellIshiryo, inteso come capacità di pensare senza pensare nellazione, e sullimportanza di una tecnica costruita attraverso la pratica costante e la consapevolezza del gesto.

Il M° Domenico Lacerenza ha invece approfondito il lavoro sul kihon, con particolare attenzione allutilizzo dellanca e alle diverse interpretazioni del primo kata, offrendo ai partecipanti spunti di approfondimento tecnico e metodologico.

Lincontro ha visto la partecipazione di numerosi allievi, maestri e istruttori che hanno condiviso il tatami in un clima di collaborazione e passione per il Karate-dō. A contribuire alla riuscita delliniziativa anche gli ospiti M° Enzo Bloise (3° Dan CSEN), Pietro Celano e Mirko Nigro (cinture nere 1° Dan), oltre allAgriturismo e Sala Ricevimenti Il Sigillo per lospitalità e alla Dott.ssa Guida per il supporto sanitario garantito durante la manifestazione.

Il Direttivo JKA Basilicata ha espresso soddisfazione per la riuscita dellevento, sottolineando come il primo Shōchū Geiko abbia rappresentato non solo unoccasione di allenamento, ma anche un momento di incontro e condivisione capace di rafforzare la comunità del Karate JKA in Basilicata.


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