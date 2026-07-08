Domani, 9 luglio, a partire dalle 9:30, si terrà al Parco Baden Powell un importante evento sportivo dal titolo Move & Improve Days: si tratta di una attività prevista allinterno del progetto FitGenerations Smart TrAIner (acronimo FGST), iniziativa approvata dalla EACEA (Agenzia Esecutiva della Commissione europea a Bruxelles), nellambito della call ERASMUS-SPORT-2025 nelle azioni ERASMUS-LS (ERASMUS Lump Sum Grants). Il 9 luglio sono previste attività intergenerazionali per far interagire bambini, giovani, adulti e senior: le giornate Move & Improve sono, infatti, eventi sportivi locali che combinano l'attività fisica di persone di tutte le età con l'educazione alla promozione della salute e la sperimentazione dell'app Smart TrAIner. Durante la giornata, un totale di almeno 50 partecipanti prenderà parte ad allenamenti interattivi guidati da istruttori esperti, adattando l'intensità degli esercizi alle loro capacità e monitorando i progressi tramite l'app. Il programma includerà anche sfide sportive, come corse a ostacoli intergenerazionali e competizioni a squadre. Inoltre, i partecipanti potranno prendere parte a workshop sulla salute, dove impareranno come recuperare la forma fisica correttamente, come curare la propria alimentazione e come prevenire gli infortuni. Tra le tante iniziative previste, tutte seguite da formatori ed allenatori specializzati e riconosciuti dalle apposite federazioni, sarà anche organizzata una apposita attività sportiva con elementi di raccolta rifiuti. Sono previste poi anche altre attività varie. La giornata Move & Improve, organizzata a Potenza dallassociazione EURO-NET (centro Europe Direct Basilicata e partner del progetto FGST) mira ad attivare persone di tutte le età, promuovere stili di vita sani e l'integrazione intergenerazionale, coinvolgendo anche persone appartenenti a gruppi a rischio di esclusione, tra cui rifugiati e persone con disabilità. Insomma l'esercizio fisico e lo sport di gruppo diventeranno un'opportunità per scambiare esperienze, scoprire nuove forme di movimento e costruire un ambiente aperto e solidale.