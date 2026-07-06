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Il Rotondella Calcio 24 riparte da mister Suriano

6/07/2026



Mister Rocco Suriano e il Rotondella Calcio 24, il binomio non si scinde, anzi si rafforza pure nel prossimo campionato di C1 di calcio a 5.
Il tecnico che si è distinto nella passata stagione per aver vinto il campionato di C2, il titolo regionale Under19 Basilicata e soprattutto per essersi laureato vicecampione dItalia con la Rappresentativa Lucana Under15 al Torneo delle Regioni svoltosi nel Lazio resterà il punto fermo dal quale il neopromosso sodalizio biancorosso intende ripartire. Un vero professionista del futsal che ama il suo lavoro e lo fa con grande serietà.
Sugli obiettivi per la prossima stagione il tecnico è lineare e chiaro nella sua disamina.
Mi aspetto che tutto il lavoro fatto in campo lo riporteremo intatto in una categoria superiore come la C1 e che i ragazzi non paghino lo scotto di categoria visto la giovane età  spiega mister Suriano - perché il campionato che affronteremo sarà di livello alto visto il nome delle varie squadre che lo andranno a comporre, ma noi sicuramente vorremmo fare un campionato di buon livello in considerazione degli ultimi due anni della società2
Il mercato riconfermerà lo zoccolo duro della passata stagione ma ha già portato sin qui alcune novità in entrata, come ad esempio Simone Lemma e Cosimo Damiano Infantino.
Per il mercato confermati tutti abbiamo già preso due buoni elementi over già allenati in passato da me - spiega ancora mister Suriano - sono sicuro che daranno un buon contributo alla squadra. Stiamo sulla collina ad aspettare qualche altro colpo di mercato delle antagoniste per farci trovare pronti anche noi.


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