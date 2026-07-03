Con sessantuno piloti chiamati sulla linea della partenza dellex via Appia materana, domenica 5 luglio si corre l11ma edizione dello slalom automobilistico Coppa Città di Grassano , valido per il Trofeo dItalia Centro Sud ACI Sport 2026 e per il 23° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia e Basilicata). Un nuovo tracciato, ricavato sempre sulla S.P.1 ex S.S.7, ma portato da 3.000 a 3.630 metri di lunghezza, con arrivo nellabitato del paese, metterà alla prova i protagonisti della competizione, organizzata dalla scuderia Basilicata Motorsport in collaborazione con i piloti grassanesi Domenico Caputo, Armando Stola e Innocenzo Vizzuso, promotori della manifestazione, e con il sostegno del Comune di Grassano. E un nuovo confronto impegnerà gli stessi rivali della passate edizione, al volante di prototipi 1600: il potentino Carmelo Coviello, vincitore della sfida 2025, proverà a tenere lo scettro della corsa al volante della sua Osella PA21-S con il numero 1 appiccicato sulla fiancata della vettura in nuova livrea, sfidato nuovamente dal lucerino Domenico Palumbo, lo scorso anno vicino al successo ma fermato da problemi meccanici della sua Radical SR4 e quindi in cerca di rivincita, sostenuto dai compagni di squadra della Scuderia Vesuvio Giuseppe Palumbo, padre del pilota pugliese, a bordo di una Osella PA21-S, e di Giuseppe Miola, su Viali. Completano il gruppo E2SC drivers del calibro di Antonio Lavieri, Antonio Emanuele Tizzani, atteso al volante di una Elia Avrio, Alessandro Lovallo, passato questanno dal gruppo N alla Radical SR4, ed i tre già citati promotori dellevento Innocenzo Vizzuso, su Elia Avrio, Armando Stola, su Formula Tatuus, e Domenico Caputo, su Dallara. Tre temibili kart cross potrebbero insidiare il podio materano, il Kamikaze dellarembante Under 23 Luca Calace, lo Speedcar Xtrem Evo di Giuseppe Esposito e il GMV di Giovanni Cutro. Tra le quattro silhouette iscritte, figurano i nomi di Fabio Irenze, su A112 Suzuki, e di Giovanni Piccolo che, al volante della sua Fiat 600 Proto, due settimane fa ha vinto a sorpresa lo slalom di Viggiano. Come di consueto ci si aspetta una gran bagarre nel gruppo N, il più numeroso con 9 partecipanti, tra i quali Niki Icuchi su Peugeot 106 1.6. Tra gli otto appartenenti alle Racing Start, compaiono i nomi del fasanese Natalio Ostuni, con la sua Peugeot 106 1.6 ed i colori della Tramonti Corse attuale leader della classifica stagionale di gruppo, del CPB nonché del Campionato italiano Formula Challenge ACI Sport, e dellunica lady in gara, la giovane potentina campionessa italiana Formula Challenge 25 Paola Pepe su Citroen Saxo Vts 1600. Sette gli iscritti nella categoria Autostoriche, tre in E1 Italia e altrettante in RSPlus, cinque nella Speciale Slalom. Concorreranno in solitaria la Fiat 126 bicilindrica di Davide Azzolini e, per la prima volta in terra lucana, la New Lancia Y Rally 4 Gruppo A di Davide Maglione. Sono sette i concorrenti della disciplina Turistica Slalom, con la presenza del campione interregionale di regolarità ACI Sport Tommaso Paradiso, al volante di una Mercedes Slk 200 Compressor per i colori della scuderia Salento Gentlemen Drivers. Il programma della corsa, diretta dal lucano Carmine Capezzera, dopo le verifiche sportive del sabato presso Car Sprint e tecniche nella zona PIP del paese, entrerà nel vivo alle ore 9.15 di domenica 5 luglio con la ricognizione ufficiale del percorso, seguita a ruota da tre manches cronometrate. I tratti interessati alla corsa sulle SP1 E SP9 materane saranno chiusi al traffico a partire dalle ore 7. La cerimonia di premiazione si terrà intorno alle ore 16.30 in piazza Libertà (in caso di pioggia presso Car Sprint). Per informazioni sulla gara è disponibile la pagina Facebook Basilicata Motorsport.