Marconia di Pisticci (MT), 5 luglio 2026  Si terrà presso lAgriturismo Sala Ricevimenti Il Sigillo, in località San Basilio a Marconia di Pisticci, il primo Shōchū Geiko JKA Basilicata, stage tecnico di Karate Tradizionale Shotokan promosso dalla rete dei dojo lucani affiliati alla Japan Karate Association (JKA) attraverso US ACLI.



Liniziativa rappresenta un importante momento di incontro, formazione e condivisione per i praticanti della regione e nasce dalla collaborazione tra i dojo che hanno dato vita a JKA Basilicata, coordinamento territoriale impegnato nella diffusione del karate tradizionale secondo gli insegnamenti della JKA e i valori educativi del Budō.



Il termine giapponese Shōchū Geiko (暑中稽古) indica la pratica svolta nel periodo più caldo dellanno. Nella tradizione del Budō rappresenta un momento particolarmente significativo di allenamento e crescita personale, durante il quale il praticante è chiamato a rafforzare disciplina, perseveranza, spirito di sacrificio e determinazione, affrontando la pratica con impegno e consapevolezza.



Lo stage sarà guidato dai Maestri Domenico Lacerenza, Vito Cirone e Dario Di Bono e rappresenterà unimportante occasione per approfondire lo studio del Karate Shotokan, confrontarsi con altri dojo del territorio e vivere unesperienza autentica di formazione tecnica e umana.



Saranno presenti il Presidente JKA Basilicata Donato Fabbrizio e la Coordinatrice Simona Summa, a testimonianza dellimpegno della rete regionale nella promozione e nello sviluppo del karate tradizionale sul territorio lucano.



Al termine delle attività si svolgeranno inoltre gli esami per il passaggio di cintura e le verifiche tecniche kyu.



«Lo Shōchū Geiko rappresenta molto più di un semplice stage tecnico  spiegano gli organizzatori . È unoccasione per rafforzare i legami tra praticanti, istruttori e maestri, condividendo una stessa visione del karate fondata sul rispetto, sulla crescita personale, sul miglioramento continuo e sulla pratica sincera».



Liniziativa segna un passaggio importante nel percorso di consolidamento di JKA Basilicata, realtà nata dalla volontà di creare una rete regionale capace di valorizzare il karate tradizionale come strumento educativo, culturale e formativo per le nuove generazioni e per lintera comunità.



PROGRAMMA



 Ore 09:00  Accoglienza e registrazione partecipanti

 Ore 09:30  11:30  Stage tecnico

 Ore 11:30  13:00  Esami kyu e passaggi di cintura

 Ore 13:00  Chiusura dei lavori



INFORMAZIONI



JKA Basilicata



Presidente: Donato Fabbrizio

Coordinatrice: Simona Summa

Direzione Tecnica: M° Vito Cirone, M° Domenico Lacerenza, M° Dario Di Bono



Contatti:

M° Vito Cirone  338 683 6936



JKA Basilicata



Allenarsi insieme. Crescere insieme. Percorrere la stessa Via.



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