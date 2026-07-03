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|Marconia di Pisticci: il 5 luglio il primo Shōchū Geiko JKA Basilicata di Karate Shotokan
3/07/2026
|Marconia di Pisticci (MT), 5 luglio 2026 Si terrà presso lAgriturismo Sala Ricevimenti Il Sigillo, in località San Basilio a Marconia di Pisticci, il primo Shōchū Geiko JKA Basilicata, stage tecnico di Karate Tradizionale Shotokan promosso dalla rete dei dojo lucani affiliati alla Japan Karate Association (JKA) attraverso US ACLI.
Liniziativa rappresenta un importante momento di incontro, formazione e condivisione per i praticanti della regione e nasce dalla collaborazione tra i dojo che hanno dato vita a JKA Basilicata, coordinamento territoriale impegnato nella diffusione del karate tradizionale secondo gli insegnamenti della JKA e i valori educativi del Budō.
Il termine giapponese Shōchū Geiko (暑中稽古) indica la pratica svolta nel periodo più caldo dellanno. Nella tradizione del Budō rappresenta un momento particolarmente significativo di allenamento e crescita personale, durante il quale il praticante è chiamato a rafforzare disciplina, perseveranza, spirito di sacrificio e determinazione, affrontando la pratica con impegno e consapevolezza.
Lo stage sarà guidato dai Maestri Domenico Lacerenza, Vito Cirone e Dario Di Bono e rappresenterà unimportante occasione per approfondire lo studio del Karate Shotokan, confrontarsi con altri dojo del territorio e vivere unesperienza autentica di formazione tecnica e umana.
Saranno presenti il Presidente JKA Basilicata Donato Fabbrizio e la Coordinatrice Simona Summa, a testimonianza dellimpegno della rete regionale nella promozione e nello sviluppo del karate tradizionale sul territorio lucano.
Al termine delle attività si svolgeranno inoltre gli esami per il passaggio di cintura e le verifiche tecniche kyu.
«Lo Shōchū Geiko rappresenta molto più di un semplice stage tecnico spiegano gli organizzatori . È unoccasione per rafforzare i legami tra praticanti, istruttori e maestri, condividendo una stessa visione del karate fondata sul rispetto, sulla crescita personale, sul miglioramento continuo e sulla pratica sincera».
Liniziativa segna un passaggio importante nel percorso di consolidamento di JKA Basilicata, realtà nata dalla volontà di creare una rete regionale capace di valorizzare il karate tradizionale come strumento educativo, culturale e formativo per le nuove generazioni e per lintera comunità.
PROGRAMMA
Ore 09:00 Accoglienza e registrazione partecipanti
Ore 09:30 11:30 Stage tecnico
Ore 11:30 13:00 Esami kyu e passaggi di cintura
Ore 13:00 Chiusura dei lavori
INFORMAZIONI
JKA Basilicata
Presidente: Donato Fabbrizio
Coordinatrice: Simona Summa
Direzione Tecnica: M° Vito Cirone, M° Domenico Lacerenza, M° Dario Di Bono
Contatti:
M° Vito Cirone 338 683 6936
JKA Basilicata
Allenarsi insieme. Crescere insieme. Percorrere la stessa Via.
Oss.
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